L’Anpi Lecco celebra gli 80 anni della Resistenza, svelata la targa “9 settembre 1943”

In mattinata inaugurata la prima di cinque targhe storiche che verranno posate nei prossimi anni

“Queste iniziative permettono alle nuove generazioni di interrogarsi sul perché. Tengono accesi quei valori e risvegliano quella sensibilità”

LECCO – Una pedalata in collaborazione con Fiab Lecco nei luoghi della Resistenza della città di Lecco e la posa, in viale Costituzione, della targa “9 settembre 1943: inizia la Resistenza” a memoria dei fatti dell’8 e 9 settembre e l’appello di Gaetano Invernizzi a resistere contro l’occupazione nazifascista.

L’Anpi Provinciale di Lecco ha dato il via oggi, 9 settembre, alle celebrazione degli 80 anni della Resistenza, un percorso che si svilupperà nel triennio 2023-2024-2025. L’8 settembre 1943 segna l’inizio simbolico della Resistenza al nazi-fascismo in Italia. Con la battaglia di Porta S. Paolo a Roma, a seguito dell’Armistizio e della fuga del Re Vittorio Emanuele III, si avvia una fase che porterà nel 1945 l’Italia a essere un Paese libero e democratico dotato di una Costituzione i cui valori di solidarietà, accoglienza, pace e uguaglianza ne delineano tuttora il carattere antifascista. A 80 anni da quel periodo resistenziale, l’Anpi Provinciale di Lecco propone, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e altre Associazioni, un programma di iniziative per non dimenticare.

“Questa ricorrenza è anche l’occasione per proseguire con la posa delle targhe storiche nei luoghi della resistenza cittadina lecchese – ha detto il presidente dell’Anpi provinciale di Lecco Enrico Avagnina -. Queste targhe, oltre a essere un prezioso racconto, sono anche il prodotto delle attività didattiche che proponiamo nelle scuole. Quella che siamo andati a inaugurare oggi è la prima di 5 cinque targhe che verranno collocate nei prossimi tre anni”.

Verranno infatti poste altre quattro targhe: “A novembre verrà posata una targa che ricorda la sede del primo Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) a Pescarenico in via Previati; il 7 marzo ne inaugureremo un’altra a ricordo delle lotte operaie nella Resistenza; un’altra targa ricorderà l’altra sede del CLN in via Mascari e l’ultima sarà posta in corso Martiri a ricordo della battaglia di Pescarenico il 27 aprile 1945“.

Alla semplice cerimonia di inaugurazione che si è svolta stamattina in viale Costituzione nei pressi della Canottieri Lecco ha partecipato anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Voglio ringraziare l’Anpi (e per l’evento di oggi anche Fiab) perché grazie al vostro impegno di volontari, di storici, di appassionati e di lecchesi contribuite a tenere viva la memoria. Queste iniziative permettono alle nuove generazioni di interrogarsi sul perché e permettono di tenere accesi quei valori e risvegliare quella sensibilità”.

La giornata di oggi proseguirà alle 17.30 presso Lecco Hostel, sala meeting (Corso Matteotti 89/A) con l’illustrazione del Programma dell’Anpi Provinciale per il 2023 e l’anticipazione delle iniziative già previste per gli anni 2024 e 2025. Sarà anche l’occasione per presentare il nuovo sito dell’Anpi Provinciale, realizzato da studenti dell’Istituto Badoni durante un percorso di alternanza scuola-lavoro.