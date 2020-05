L’antico rito della transumanza si è ripetuto: 3000 pecore hanno attraversato Lecco (Video)

Uno spettacolo che in molti non si sono voluti perdere alzandosi di buon mattino

Dalla Brianza attraverso Lecco per raggiungere gli alpeggi della Valsassina dove trascorreranno l’estate

LECCO – L’antichissima pratica della transumanza si è celebrata ancora una volta. A Lecco questa mattina poco prima delle 7, sono sfilate oltre 3000 pecore dirette verso i pascoli della Valsassina.

In molti, di buon mattino, si sono alzati per non perdere questa spettacolo dalle origini antichissime, pratica pastorale che l’Unesco, nel Novembre scorso, ha riconosciuto come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Le pecore, partite dalla Brianza guidate dai pastori e curate dai fedeli cani infaticabili nel loro preziosissimo lavoro di controllo del gregge, sono entrate in città dal Ponte Vecchio e l’hanno attraversata lungo le vie Amendola, Largo Caleotto, Tonale, Don Luigi Monza, Valsecchi per poi prendere la strada mandria che porta a Montalbano e sbucare a Ballabio. Da qui raggiungeranno gli alpeggi Valsassinesi dove trascorreranno l’estate per poi riprendere, a Settembre, il viaggio a ritroso.

Un lungo cammino “attraverso”, come “dice” la parola stessa di origine latina. Transumanza infatti deriva dal verbo transumare, ovvero attraversare, transitare sul suolo, composta dal prefisso “trans”, che vuol dire “attraverso”, seguito dalla parola latina “humus”, che vuol dire “terreno”.