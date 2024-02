Laorca. Brucia la ‘Crapuna’, in tanti all’evento in oratorio

All’iniziativa hanno collaborato i volontari del paese e diverse associazioni del territorio

Il falò per augurare un propizio anno nuovo

LECCO – Il rione di Laorca si è riunito giovedì sera presso l’oratorio per bruciare la ‘crapuna’, adattamento laorchese della famosa tradizione brianzola, il falò della Giubiana, proprio per avvicinare l’evento ad un rito che celebrano i laorchesi cioè il battesimo alla colonna in Piazza della Chiesa.

L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione dei volontari del paese e alla collaborazione di associazioni quali ArtiMedia, la Casa di Quartiere, Impresa Girasole e Laorca Lab Aps che si sono occupati della realizzazione della testa e del vestito della crapuna.

Ad aprire la serata un corteo accompagnato dal frastuono di tamburi, campanelle, scatolette di latta e maracas suonati dai bambini e dai cittadini per scacciare l’ inverno ed augurare un proficuo anno nuovo. Dopo aver bruciato la crapuna, apericena per tutti e a seguire un buon piatto di risotto alla zafferano con la salsiccia, come vuole la tradizione.



Evento riusciti e organizzatori soddisfatti: “Non solo i laorchesi hanno preso parte al falò ma anche persone venute da altri paesi con la voglia di stare insieme e rivivere questo fantastico rione che trova sempre occasione per condividere e festeggiare”.

GALLERIA FOTOGRAFICA (a cura di Giancarlo Airoldi)