Laorca. Dopo il crollo si lavora per mettere in sicurezza la casa abbandonata

Rimosso il materiale crollato e bonificata la vegetazione che aveva inghiottito l’edificio

LECCO – Operai al lavoro alla vecchia casa abbandonata in via della Valsassina, in località Ponte della Gallina, sopra Laorca, dopo il crollo che si è verificato nei giorni scorsi e che ha riguardato una parte del tetto dell’immobile.

In mattinata sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza dello stabile, di proprietà del comune ma abbandonato da anni, con la rimozione del materiale edile crollato lungo la facciata e la bonifica della vegetazione che aveva letteralmente inglobato la casa. Per motivi di sicurezza l’area è stata delimitata.