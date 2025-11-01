Laorca festeggia Halloween in anticipo: strade animate da mostri e magia

Giovedì sera il percorso guidato nelle vie del rione con mostri e personaggi fiabeschi

Grande affluenza nel quartiere grazie al meteo favorevole: famiglie e bambini protagonisti della serata, conclusa con apericena e show di fuoco all’oratorio

LECCO – Una serata di brividi e sorrisi ha animato il rione di Laorca, dove giovedìì sera — con un giorno di anticipo rispetto alla tradizionale ricorrenza di Halloween — si è svolta la festa più attesa dell’autunno. La data ufficiale sarebbe stata venerdì, ma la comunità ha scelto di anticipare i festeggiamenti, trasformando le vie del paese in un percorso guidato popolato da creature misteriose e figure fiabesche.

Il tragitto, che ha coinvolto adulti e bambini, è stato scandito da diverse postazioni “più o meno spaventose”, come descritto dagli organizzatori. Mummie, fantasmi, personaggi delle favole, zucche e streghe hanno accolto i partecipanti lungo il cammino, fino alla “spaventosa tavola stregata con mostruosi commensali”, una delle scene più applaudite dell’evento.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera è stata la forte partecipazione della comunità, favorita anche dal meteo particolarmente clemente. Famiglie, bambini mascherati e curiosi hanno popolato il quartiere, trasformando strade e cortili in un palcoscenico vivo e ricco di entusiasmo.

La serata si è conclusa con un apericena presso l’oratorio San Giuseppe, dove il clima conviviale ha lasciato spazio all’ultimo colpo di scena: un “fuocoso spettacolo di mangia fuoco”, capace di catturare l’attenzione di grandi e piccoli.

A fine evento sono arrivati i ringraziamenti ufficiali: “Si ringrazia tutta la comunità che ha collaborato all’organizzazione dell’evento; i paesani che hanno contribuito con la distribuzione di caramelle; la casa di quartiere Laorca Lab, l’oratorio per l’ospitalità e tutti quelli che hanno partecipato”. Un saluto che suona già come un invito al futuro: “Al prossimo evento!”.

Laorca, ancora una volta, ha dimostrato come nuove tradizioni e spirito di comunità possano fondersi, dando vita a momenti di semplice condivisione e divertimento, capaci di unire il quartiere e regalare, almeno per una sera, un pizzico di magia.

Servizio fotografico di Giancarlo Airoldi