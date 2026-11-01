Laorca festeggia Halloween: tanti bambini in maschera per le vie del rione

Iniziativa per grandi e piccoli venerdì sera

LECCO – Una serata all’insegna del divertimento, della condivisione e dello spirito di comunità. Sabato 31 ottobre, tantissimi bambini hanno animato le vie del rione di Laorca per festeggiare Halloween, partecipando a un’iniziativa che ha coinvolto grandi e piccini.

La festa è iniziata con un percorso itinerante attraverso le strade del paese, scandito da diverse tappe allestite in alcuni dei luoghi più suggestivi del rione. Un’occasione per i piccoli partecipanti di vivere la magia di Halloween tra allegria, sorprese e momenti di divertimento.

Terminato il giro per le vie di Laorca, la serata è proseguita in oratorio con una cena in compagnia, trasformandosi in un momento di convivialità e condivisione per tutta la comunità.

A chiudere i festeggiamenti è stato il coinvolgente DJ set organizzato dal gruppo adolescenti, che ha fatto ballare e divertire ragazzi e adulti, regalando un finale vivace alla serata.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutte le persone che hanno collaborato all’organizzazione e alla preparazione dell’evento, contribuendo con il proprio impegno alla riuscita della festa. Un appuntamento che, ancora una volta, ha saputo riunire la comunità di Laorca nel segno della partecipazione e dello stare insieme.

GALLERIA FOTOGRAFICA (a cura di Giancarlo Airoldi)