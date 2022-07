La Festa per la Madonna del Carmine entra nel vivo il 14 luglio

Giovedì 7 e venerdì 8 luglio spazio alla musica col Coro Grigna e la Banda di Rancio, ieri sera lo spettacolo teatrale delle Bontempone

LECCO – Laorca festeggia la ‘Terza de Löi’, la tradizionale festa del rione per la Madonna del Carmine che cade la terza settimana di luglio. Un appuntamento molto sentito, sospeso per due anni a causa della pandemia da Covid19 e che quest’anno torna ad animare l’oratorio.

La festa entrerà nel vivo il 14 luglio ma nei giorni scorsi tre appuntamenti hanno di fatto ‘aperto le danze’.

Giovedì 7 luglio presso la chiesa di Malavedo si è esibito il Coro Grigna in concerto mentre venerdì sera presso l’oratorio è andato in scena il concerto del corpo musicale “G.Brivio” di Rancio.

Sabato sera appuntamento a teatro con lo spettacolo dialettale delle Bontempone ‘E vissero per sempre felici e cornuti’, applaudito dai tanti presenti.

Giovedì 14, alle 12.30 con pranzo e canti in compagnia iniziativa nell’ambito di “Estate insieme over 60″ in collaborazione con Il Giglio – Comune di Lecco. Alle 19.30 cena insieme con cucina gastronomica e pizzeria a seguire Gioco a quiz Multimediale per tutte le età Il Cervellone.

Le serate di venerdì 15, sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 si apriranno sempre con la cena insieme coratterizzata da cucina gastronomica e pizzeria. Venerdì ci sarà la serata musicale con il complesso “I Croccanti” e giochi liberi sui gonfiabili per tutti i bambini. Sabato serata danzante con l’orchestra “Masolini” e giochi liberi sui gonfiabili per tutti i bambini.

Domenica “Terza de Löi” sarà la volta del Karaoke con Maurizio Bregaglio, mentre lunedì alle 20.30 Spettacolo Agility Dog ed estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali. Calerà il sipario sull’edizione 2022 della festa di Laorca martedì con il torneo di Burraco con buffet e premi per i partecipanti (Per iscrizioni: Marisa 348 4430207 – Antonella 335 6648674).

QUI IL PROGRAMMA

GALLERIA FOTOGRAFICA (Foto di Giancarlo Airoldi)