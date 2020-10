Tra i fondatori del gruppo, il grazie a nome di tutti gli amici Alpini

“Graziano ha sempre svolto un lavoro prezioso e costante per il gruppo”

LECCO – Il Gruppo Alpini Monte Medale Rancio-Laorca ha fatto gli auguri a Graziano Invernizzi, uno dei fondatori del gruppo che ha tagliato l’invidiabile traguardo dei 90 anni. Una ristretta delegazione di Alpini, oggi pomeriggio, è andata a trovarlo nella sua casa di Laorca.

“Graziano ci ha ricevuti nel suo giardino e, muniti di mascherina nel rispetto di tutte le norme anti-contagio, gli abbiamo fatto gli auguri per l’importante traguardo – ha detto il capogruppo Salvatore Brusadelli -. E’ stata anche l’occasione per ringraziarlo, a nome di tutti, del prezioso e costante lavoro all’interno del gruppo Alpini Monte Medale in tanti anni di attività”.

Graziano Invernizzi, classe 1930, ha svolto il servizio militare a Merano a cavallo degli anni 1952-1953 (allora il servizio di leva durava 17 mesi) nel Gruppo artiglieria da montagna “Bergamo” che faceva parte della Brigata Alpina Tridentina.

“Gli abbiamo anche consegnato un regalo simbolico – ha concluso il capogruppo Brusadelli -. Un cubo di vetro che racchiude quel cappello d’Alpino che Graziano ancora oggi porta con tanto orgoglio accompagnato da un messaggio: ‘Per l’eterno ragazzo oggi al traguardo dei 90, gli amici del Gruppo Alpini Monte Medale augurano ancora tanta salute e ringraziano per l’impegno costante all’interno del gruppo'”.