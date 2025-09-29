Laorca, Rancio e S. Giovanni hanno accolto il nuovo parroco e il nuovo vicario

A Rancio la Santa Messa per celebrare l’arrivo di don Giuseppe Salvioni e don Francesco Pellegrino

La festa è proseguita con una cena comunitaria presso l’oratorio di San Giovanni

LECCO – Dopo il saluto della Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza di Lecco, nelle settimane scorse, a don Claudio Maggioni e don Giuseppe Pellegrino, domenica pomeriggio nella chiesa di Rancio sono stati accolti don Giuseppe Salvioni e don Francesco Pellegrino.

Alle ore 18, con la presenza del Vicario Episcopale monsignor Gianni Cesena, è stata celebrata la Santa Messa con il Rito di Immissione del nuovo Responsabile della Comunità Pastorale, don Giuseppe Salvioni e del nuovo Vicario don Francesco Pellegrino. Dopo la funzione la festa è proseguita con una cena comunitaria presso l’oratorio di San Giovanni (salottone).

Don Giuseppe Salvioni, nato nel 1963 e ordinato presbitero nel 1987, ex Vicario della Comunità Pastorale S. Maria Beltrade e S. Gabriele a Milano, sarà affiancato dal Vicario dedicato soprattutto alla pastorale dei giovani e dei ragazzi: don Francesco Pellegrino, nato nel 1986 e ordinato nel 2016, presbitero religioso della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, che finora aveva collaborato in parrocchia a Melegnano.

Galleria fotografica a cura di Giancarlo Airoldi