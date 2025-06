Laorca, Rancio e San Giovanni cambiano parroco, in partenza don Claudio Maggioni

Al suo posto don Giuseppe Salvioni, classe 1963, in arrivo da Milano, affiancato da don Francesco Pellegrino, 39 anni, in arrivo da Melegnano

LECCO – Da Laorca, Rancio e San Giovanni, parrochie appartenenti alla Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza di Lecco, è in partenza don Claudio Maggioni, nuova destinaziome la Comunità Pastorale Visitazione di Maria Vergine a Cormano (MI), nel decanato di Bresso in qualità di nuovo responsabile.

Il prossimo settembre segnerà quindi una svolta importante per le parrocchie della Lecco Alta. Dopo nove anni di servizio, come previsto per i Responsabili delle Comunità Pastorali, don Claudio Maggioni si appresta a lasciare la guida della realtà lecchese. A comunicarlo è stato il Vicario episcopale mons. Gianni Cesena, con una lettera rivolta ai fedeli.

Il nuovo Responsabile sarà don Giuseppe Salvioni, classe 1963, ordinato presbitero nel 1987. Attualmente è vicario della Comunità Pastorale S. Maria Beltrade e S. Gabriele a Milano.

Accanto a lui opererà don Francesco Pellegrino, 39 anni, presbitero religioso della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Ordinato nel 2016, don Francesco ha finora collaborato in parrocchia a Melegnano e ora si concentrerà soprattutto sulla pastorale dei giovani e dei ragazzi: un ambito che richiede energia, ascolto e vicinanza. Il suo arrivo rappresenta un segnale chiaro: l’attenzione alla fascia più giovane della comunità resta una priorità.

Resta invece confermata la presenza di don Marco Bassani, già attivo nella Comunità Pastorale, che continuerà a offrire il proprio contributo compatibilmente con gli impegni legati alla Pastorale dei migranti della Zona.

“Rinnoviamo la nostra preghiera per tutti questi fratelli presbiteri e per la missione che sono chiamati a svolgere – scrive mons. Cesena – e invochiamo per le comunità coinvolte la benedizione del Signore”.