Laorca si prepara alla ‘Terza de löi’, cinque giorni di festa

Questo fine settimana un’anteprima della festa rionale con tre eventi partecipati

Da giovedì in oratorio si entra nel vivo: il programma

LECCO – Dal 17 al 21 luglio 2025 Laorca di Lecco si anima con la tradizionale Festa della Madonna del Carmine, conosciuta come “La Terza de Lói”. Cinque giorni ricchi di eventi, musica, gastronomia e momenti di aggregazione, che porteranno nel cuore del paese residenti e visitatori.

Il fine settimana appena concluso ha fatto da vera e propria anteprima alla festa. Da giovedì a sabato tre eventi hanno già scaldato il rione e coinvolto numerosi partecipanti. Giovedì, presso la chiesa di Malavedo, si è tenuto il concerto del Coro Grigna dell’Ana di Lecco. Venerdì, all’Oratorio di Laorca, è stata la volta dell’esibizione del Corpo Musicale G. Brivio di Rancio, impreziosita da spettacoli di danza acrobatica. Sabato sera, sempre all’Oratorio, il Gruppo Teatrale Amatoriale Le Bontempone ha divertito il pubblico con la commedia dialettale “La lampada di Aladino”.

“La Terza de Lói” si apre giovedì 17 alle ore 15.00 con “Canta che ti passa”, seguito da una merenda organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Giglio. Alle 19.30 spazio alla cucina tipica e alla pizza con la cena comunitaria, mentre alle 21.00 ci sarà un divertente gioco a quiz multimediale per tutte le età con “Il Cervellone”.

Venerdì 18 luglio, dopo la consueta cena insieme delle 19.30, la serata musicale sarà animata dal complesso Babayaga, accompagnata da giochi liberi sui gonfiabili per tutti i bambini.

Sabato 19 luglio alle 17.00 appuntamento con “Girett per ul Paes”, camminata non competitiva organizzata dal GEL. A seguire, alle 19.30, la cena e alle 21.00 la serata con DJ Striker, con giochi liberi sui gonfiabili per i più piccoli.

Domenica 20 luglio è il giorno clou, “La Terza de Lói”: dopo la processione per le vie del rione dalle 19.30 si potrà cenare insieme e dalle 21.00 ballare con la Giusy Danieli Orchestra.

Lunedì 21 luglio, ultima serata di festa, con cena dalle 19.30, alle 21.00 un’esibizione di Agility Dog, Nosework e ricerca tartufi a cura di Pull Out, e infine alle 22.30 l’estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo, presso il bar dell’Oratorio, il banco di pesca di beneficenza a favore delle opere parrocchiali. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Gli ingressi sono da via Oratorio S. Giuseppe (per le auto) e via Spreafico (pedonale).

Foto di Giancarlo Airoldi