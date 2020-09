Laorca: “Sistemate quella ringhiera è un pericolo per i bambini”

Il palo in ferro è stato tagliato da diversi giorni

I residenti di Laroca chiedono che sia sistemata la ringhiera di protezione prima che capiti il peggio

LECCO – Piccole cose che contano, soprattutto se di mezzo c’è la sicurezza dei bambini. “Nel vedere certe cose – spiegano alcuni residenti – tornano alla mente fatti di cronaca nera causati proprio da ‘superficialità’ come queste. Il nostro è un appello accorato per evitare il peggio”.

Nei giorni scorsi, nel parcheggio di via Paolo VI a Laorca, è stato tagliato un vecchio palo in ferro posizionato lungo la ringhiera di protezione che ne interrompeva la linearità. Tolto il palo è rimasto un buco, al di là del quale c’è un salto di circa 5 metri.

Al posto del palo è stato messo un nastro da cantiere biancorosso in plastica. Da allora nessuno ha fatto più nulla e nonostante siano ormai passati diversi giorni la ringhiera di protezione non è stata ancora sistemata.

“Quel ‘buco’ è pericolosissimo – proseguono i residenti – capita spesso di vedere bambini giocare in questa zona, essendoci spazio per correre e andare in bicicletta e quel ‘buco’ è molto pericoloso, senza contare che si trova in prossimità di un cestino dei rifiuti. Sarebbe opportuno sistemare la ringhiera di protezione posizionando delle barre in ferro al fine di evitare che capiti il peggio. Confidiamo – concludono i residenti – in un immediato intervento del Comune o di chi è deputato a sistemare la ringhiera”.