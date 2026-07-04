Laorca, sistemato il tetto dell’antica trafileria

Grazie al generoso e liberale sostegno di BCC della Valsassina e di “Airoldi Metalli spaˮ, la struttura è in salvo

LECCO – In un freddo venerdì di febbraio di quest’anno è avvenuto il crollo del tetto dellʼantica trafileria di Laorca, luogo iconico della Vallata in cui sopravvive, intatto e unico nel territorio lecchese (e non solo), lʼoriginale impianto con la turbina e gli ottocenteschi banchi da trafila.

“Da qui lʼallarme lanciato dall’Associazione Officina Gerenzone che – già in diverse occasioni interessatasi sulle condizioni dello stabile – non poteva fare finta di nulla. Subito quindi si è concretizzato lʼimpegno per la firma di un comodato dʼuso per salvare lo stabile e lʼantica trafileria al piano terra.

Ora, grazie al generoso e liberale sostegno di BCC della Valsassina e di “Airoldi Metalli spaˮ, la struttura è in salvo: i solai sono stati puntellati e la copertura è stata messa in sicurezza e al riparo dalle piogge mediante un telone provvisorio.

“Ricordiamo che recentemente la BCC della Valsassina aveva contribuito insieme a tanti cittadini ed alcune aziende del territorio alla raccolta fondi finalizzata al restauro della Diga del Paradone. Questo piccolo edificio di fondazione settecentesca, dove fino ai primi anni Sessanta era attiva una trafileria, rappresenta un luogo unico, emblematico nelle sue vicende che toccano anche alcuni protagonisti dell’epopea industriale lecchese” fanno sapere dall’associazione.

“A metà Settecento apparteneva a Carlo Mazzucconi “Mainino” di Laorca, passò poi a Pietro Buttarelli e, dal primo Ottocento, ne fu affittuario (diventandone poi proprietario dal 1840) Giovanni Battista Airoldi del Paradiso di Rancio (1806-1886), fratello di Giuseppe Airoldi (1810-1873), fondatore di importante azienda per il commercio di metalli non ferrosi che proprio questʼanno taglia lʼimportante traguardo di 190 anni di attività, grazie allʼimpegno imprenditoriale che ha visto protagonisti nellʼultimo mezzo secolo Tommaso Airoldi con i figli Enrico e Paolo”.

Il ricordo del passaggio degli Airoldi di Rancio in questa località è testimoniato dal soprannome della stessa, da taluni detta ancora “Paradisˮ. Nella vecchia trafileria i discendenti di Giovanni Battista proseguirono l’attività metallurgica fino a metà Novecento, quando l’opificio fu rilevato dai Baruffaldi, fino alla chiusura dell’attività.

Tra questi banchi da trafila lavorò un giovanissimo Casimiro Ferrari, protagonista indiscusso dellʼalpinismo lecchese, che qui apprese il mestiere prima di aprire una sua attività a Ballabio.

Un portone chiuso nel 1965, uno spazio di lavoro integro, dove ogni cosa esprime la fatica e lʼingegno di uomini che hanno costruito la nostra città. Un luogo unico del quale Comune di Lecco e Musei Civici si erano accorti in un lontano 1990, in quel progetto di ecomuseo che proprio in questa trafileria vedeva una delle “emergenzeˮ di archeologia industriale.

“Ora, dopo quasi quarant’anni di “chiacchiere e carta”, grazie al sostegno di queste due realtà del territorio, il peggio è momentaneamente scongiurato. Ringraziamo lʼIng. Fabio Fazzini per il supporto tecnico messo a disposizione in questa fase. Nei prossimi mesi l’associazione sarà impegnata nel far conoscere questo luogo ad amministratori, aziende, enti e tutti coloro che vorranno fare la propria parte per costruire un progetto di valorizzazione concreto di questo bene”.

“Dopo 36 anni, da quella prima proposta di ecomuseo, la nostra associazione è fiduciosa che la nuova amministrazione comunale di Lecco, consapevole dellʼunicità di questo luogo, dei valori identitari, culturali e sociali che rappresenta, farà la propria parte. Questo è quello che di unico possiamo raccontare al mondo, anche in un’ottica di un turismo che crediamo possa aver bisogno di luoghi iconici e rappresentativi dellʼ identità di un territorio”.

“Sappiamo che a Lecco da oltre sette secoli si “filaˮ il ferro, un’arte antica e radicata che continua a caratterizzare molte attività produttive del territorio. Una lunga storia di uomini, comunità, ingegno e sacrifici, ai quali questa città e tutto il territorio devono dare finalmente dignità e riconoscimento.

Officina Gerenzone cʼè e spera di poter contare sull’appoggio concreto di molti per non rimanere sola in questa doverosa operazione di valorizzazione e tutela. Rinnoviamo intanto la nostra gratitudine per la fiducia e il sostegno dimostrati da BCC della Valsassina e da “Airoldi Metalli spaˮ.