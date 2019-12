“LaorcaLab” cresce: avviati i primi laboratori nell’ex scuola del rione

Iniziano le attività negli spazi dell’ex scuola di Laorca

Laboratori di cucito e decorazioni, ecco le prime iniziative a LaorcaLab

LECCO – Dopo la costituzione dell’associazione, a ottobre, “Laorca Lab” inizia a muovere i primi passi:

“Abbiamo iniziato ad organizzare alcune attività per gli associati da proporre all’interno degli spazi della ex scuola di Laorca, già riconvertita a ‘casa di quartiere’ grazie a questo progetto” spiegano dall’associazione.

Il 10 dicembre è stato realizzato un laboratorio di cucito dal titolo “Creiamo una borsa” per insegnare l’utilizzo delle macchine da cucire per la realizzazione di borse e per questo venerdì è in calendario il laboratorio “La magia del legno – Decorazioni col pirografo” con l’obiettivo di imparare ad utilizzare il pirografo per decorare dischi di legno da utilizzare come decori natalizi, soprammobili, ecc..

Maggiori informazioni sulle attività di LaorcaLab sono reperibili sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/LaorcaLAB/)

La prossima settimana i coordinatori dell’associazione si incontreranno con i rappresentanti dei servizi sociali del Comune di Lecco, per definire il calendario dei progetti a lungo termine su attività e utilizzo degli spazi della ex scuola del quartiere.