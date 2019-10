LaorcaLab è realtà, lunedì la costituzione ufficiale dell’associazione

13 soci fondatori, alla presidenza Ciro Comini

Obiettivo: operare sul territorio a beneficio degli abitanti dei rioni di Laorca e Malavedo

LECCO – LaorcaLab è realtà. Lunedì sera si sono riuniti i 13 soci fondatori della neonata associazione che ha come obiettivo quello di operare sul territorio a beneficio degli abitanti dei rioni di Laorca e Malavedo, ma non solo. Presenti anche una ventina di simpatizzanti.

La serata è servita anche per ripercorrere il percorso compiuto finora: dalla prima idea di riconversione degli spazi della scuola, scaturita da un incontro con l’Amministrazione Comunale ad Ottobre 2018, fino alla definizione del logo e della lista dei soci fondatori. A presentare la neonata associazione è stato Ciro Comini, già fondatore con altri genitori dell’associazione “Io Amo la mia Scuola, Io Amo il mio Rione” per sostenere le sorti della Pio XI e proporre un programma didattico integrativo.

Al suo fianco, Barbara Rigamonti, coordinatrice dei servizi sociali del comune di Lecco per il progetto “LaorcaLAB”, che ha proseguito il racconto evidenziando che proprio la collaborazione con le realtà scolastiche della primaria Diaz di San Giovanni e media Don Ticozzi, attraverso l’utilizzo della cucina rimessa a nuovo, hanno dato avvio alle molteplici attività che si vuole proporre attraverso i laboratori allestiti nella ex-scuola.

“Il progetto omonimo della nascente associazione, ‘LaorcaLAB’, è il risultato vincente del bando aperto per la Promozione di un Welfare comunitario e generativo nell’ambito distrettuale di Lecco’ promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese con la partecipazione di Auser Leucum Volontariato come ente capofila e Anteas Lecco, Scuola dell’Infanzia ‘Pietro Barone’, Comitato dei genitori ‘Io amo la mia scuola io amo il mio rione’, Gel (Gruppo Escursionisti Laorchesi), Gruppo Alpini Rancio-Laorca, Parrocchia Santi Pietro e Paolo, Coop. Sociale La vecchia Quercia come enti partner”, tengono a puntualizzare Rigamonti e Comini.

Sulla lettura sintetica dello statuto e dei passi salienti dell’atto costitutivo è stata la volta di Luciano Zuffo, che ha poi avviato la discussione sull’opportunità di estendere da subito l’adesione alla nascente associazione da parte dei presenti che non facevano parte della prima lista dei tredici fondatori.

Si è passati poi alla nomina dei cinque consiglieri previsti dallo statuto, tramite consultazione tra tutti i soci presenti e all’elezione del presidente e vicepresidente.

Di seguito le nomine: Ciro Comini (Presidente), Cristiana Achille, Asya Ayzenberg, Mariarita Valsecchi e Simona Dell’Oro consiglieri.

La serata si è conclusa con un brindisi tra tutti i soci della nascente associazione LaorcaLAB Associazione di Promozione Sociale.