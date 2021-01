LECCO – Il 5 febbraio alle ore 21 LaorcaLAB organizza meeting online per ritrovarsi virtualmente con soci e non, per parlare dei progetti 2021, del nuovo sito e del tesseramento. L’appuntamento è aperto a tutte le persone che amano il territorio e la comunità.

Nella locandina tutte le informazioni per partecipare all’appuntamento: