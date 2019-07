L’appello di CasAmica: “Abbiamo bisogno di nuovi volontari a Lecco”

La struttura accoglie malati costretti a spostarsi in città lontane per curarsi

LECCO – CasAmica Onlus – organizzazione di volontariato che da oltre 30 anni accoglie i malati costretti a spostarsi in città lontane dalla propria per sottoporsi a cure mediche e i loro familiari – cerca nuovi volontari a Lecco, dove si trova una delle sei strutture dell’associazione dedicate all’ospitalità.

“Spesso si vive la malattia come un momento di ‘chiusura’ in attesa della sperata guarigione – spiega Lucia Vedani, presidente e fondatrice di CasAmica Onlus – Nelle nostre strutture di accoglienza, invece, desideriamo che i malati e i loro familiari trovino persone disposte a rendere vivo, ricco di relazioni e amicizie anche il difficile periodo delle terapie, degli esami e delle visite mediche. Per questo promuoviamo il volontariato attivo e ci occupiamo della formazione e dell’inserimento di persone che vogliono donare una parte del proprio tempo per l’accoglienza”.

I nuovi volontari potranno sostenere le attività di CasAmica offrendo supporto sia all’interno della struttura di accoglienza sia attraverso visite in ospedale ai malati e ai loro familiari durante la loro permanenza a Lecco, oppure collaborando al funzionamento della struttura operativa dell’associazione e all’allestimento di mercatini e banchetti solidali. E’ necessario supporto soprattutto nelle ore serali e nei weekend, anche per aiutare gli ospiti di CasAmica a vivere qualche momento di spensieratezza e svago per alleggerire le preoccupazioni legate alla malattia.

“Ho cominciato a fare la volontaria poco dopo la nascita di CasAmica – racconta Paola, storica volontaria dell’associazione – Dopo i primi momenti del ‘sarò in grado di essere d’aiuto’ o ‘sarò in grado di sopportare tutta questa sofferenza’ ho capito che la forza me l’avrebbero data proprio la casa e i nostri ospiti. Spesso tornano più volte nel corso degli anni e ogni ritorno è sempre uno stress emotivo: il sollievo è rappresentato proprio dal fatto che almeno troveranno un posto per dormire in una casa amata, dove c’è anche un amico che li aspetta”.

La struttura CasAmica “Francesco e Antonio” di Lecco si trova in una zona facilmente raggiungibile da diverse strutture sanitarie del territorio lecchese, come il nuovo Ospedale Manzoni di Lecco, ed è nata per ospitare i malati che devono affrontare un lungo percorso di cura e non hanno una rete di parenti e amici in grado di aiutarli. Tra gli ospiti ci sono numerosi pazienti oncologici accompagnati da familiari, donne con gravidanze difficili e genitori di neonati.

Per diventare volontari presso la struttura CasAmica di Lecco basta chiamare il numero 0341 255 331 oppure mandare una mail all’indirizzo segreterialecco@casamica.it. È previsto un corso di formazione.