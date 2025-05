L’architetto Valentino Scaccabarozzi nuovo presidente dell’Ordine

Il nuovo consiglio si è insediato martedì

LECCO – L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco ha un nuovo presidente, è l’Architetto Valentino Scaccabarozzi. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio si sono concluse in seconda votazione lo scorso 14 aprile: insieme a Scaccabarozzi sono stati eletti Maria Cristina Spoto (vicepresidente e segretario), Fabio Conti (tesoriere) e i consiglieri Elena Bianchi, Michela Biraghi, Massimo Gianquitto, Pamela Maggi, Stefano Mandelli, Nadia Marta Prandi, Arnaldo Rosini e Marta Grimoldi. Il nuovo Consiglio si è insediato martedì 13 maggio e resterà in carica per il quadriennio 2025/2029.

Iscritto all’OAPCC di Lecco dal 2006, il presidente Scaccabarozzi svolge la libera professione dal 1985. “Sono onorato di avere ricevuto questo importante incarico – ha dichiarato – ringrazio per la fiducia accordatami e guardo con fiducia ai prossimi anni di lavoro che ci attendono. Un ringraziamento anche al mio predecessore, l’architetto Anselmo Gallucci, per il lavoro svolto e alla sua squadra. Il compito dell’Ordine, nato oltre un secolo fa, resta invariato ma ciò che è cambiato è la nostra società. Soprattutto negli ultimi quindici anni le tensioni economiche in Italia e nel mondo hanno contribuito a mettere in secondo piano il ruolo dell’Ordine Professionale come punto di riferimento per la politica nazionale. Dobbiamo recuperare il nostro ruolo di intermediari fra le necessità sociali e la politica per far sì che il patrimonio edilizio esistente possa trasformarsi, evolversi e rinnovarsi senza trascurare l’essenza dell’architettura, riconoscibile per qualità, utilità, funzionalità e bellezza”.

L’obiettivo del nuovo Consiglio sarà quello di proseguire sulle tracce del precedente, “mantenendo saldi i fattori che determinano la professionalità dell’architetto” ha continuato Scaccabarozzi che ha definito ‘decisiva’ la collaborazione con gli Enti Locali, l’Università e le Associazioni che hanno a cuore le città e i paesi della Provincia di Lecco. “Intendiamo riservare particolare attenzione ai giovani Architetti che si iscrivono all’Ordine promuovendo e sollecitando il ricorso ai concorsi di progettazione e organizzando momenti di formazione per favorire il loro inserimento professionale. Altra azione da svolgere sarà il coinvolgimento delle aziende della nostra Provincia: la loro partecipazione attiva faciliterà uno scambio tecnico e culturale che consentirà una crescita dell’interesse generale verso l’architettura”.