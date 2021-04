L’arcivescovo Delpini in Basilica a Lecco consegna gli oli sacri ai sacerdoti

“Pasqua sia l’inizio di un anno di grazia, un tempo nuovo, prima di tutto dentro di noi”

LECCO – Il Venerdì Santo a Lecco si è aperto con la visita dell’arcivescovo di Milano alla Basilica di San Nicolò: un momento di preghiera ma soprattutto il momento della consegna degli oli sacri ai sacerdoti lecchesi.

Gli oli per i sacramenti (Catecumeni per il Battesimo, il Crisma per la Cresima e l’Olio per gli Infermi dedicato ai malati) sono stati benedetti giovedì in Duomo a Milano e portati direttamente da mons. Mario Delpini alle unità pastorali del territorio.

La visita è stata anche occasione per gli auguri dell’arcivescovo ai fedeli: “L’auspicio è che questa Pasqua sia l’inizio di un anno di grazia nel Signore, un tempo nuovo, in cui ci apriamo ad accogliere l’amore di Dio per noi”.

“Sia un anno di trasformazione, un nuovo inizio. Ne abbiamo bisogno, impensieriti come siamo dalla pandemia – ha aggiunto Delpini – un nuovo inizio che deve essere prima di tutto dentro di noi, al di la della situazione difficile che ci circonda. Dobbiamo essere gente nuova che scrive una storia nuova. Vogliamo essere testimoni di speranza. E’ con questi pensieri che vi auguro buona Pasqua”.