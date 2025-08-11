L’area esterna della Piccola verso la riqualifica, bando per i lavori

Il progetto punta a creare un nuovo cuore verde per la città

LECCO – È partita la gara negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’area esterna alla Piccola di Lecco, bandita dal Comune nei giorni scorsi. Le offerte dovranno essere presentate entro l’8 settembre. L’intervento, parte integrante del masterplan “Lecco 2030: a 360° sustainable city”, trasformerà il piazzale in uno spazio pedonale, verde e fruibile, con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana e ambientale. L’importo previsto dei lavori è di 520 mila euro.

Il progetto punta a creare un nuovo cuore verde per la città: pedonalizzazione del piazzale, inserimento di arredi urbani e “luoghi dello stare”, aumento delle superfici permeabili e drenanti, messa a dimora di quasi 50 nuovi alberi e aree a prato. L’approccio adottato è quello dello “Sviluppo a basso impatto ambientale e soluzioni naturali” per sostenere la biodiversità, gestire in modo sostenibile le acque meteoriche e mitigare l’effetto isola di calore.

Tra gli spazi previsti: una piazza principale pavimentata in porfido riciclato con aiuole e alberi ombreggianti, un’area dehor a servizio delle “stecche”, una passeggiata centrale alberata in pietra del Lario, “stanze verdi” immerse nella vegetazione e un parco lineare ricco di specie autoctone. Il viale centrale tra le stecche e l’area verde sarà pavimentata con le lastre in pietra che si trovavano in corso Matteotti, che verranno in questo modo recuperate. Particolare attenzione sarà rivolta all’accessibilità universale, alla mobilità dolce e alla fruizione da parte di studenti, cittadini e famiglie.

“Questo intervento – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – rappresenta un tassello fondamentale per connettere la Piccola alla città e al polo universitario. Non si tratta solo di riqualificare uno spazio, ma di restituirlo alla comunità come luogo di incontro, verde e sostenibile, in sintonia con la visione di Lecco 2030″.

Con una de-impermeabilizzazione prevista per circa l’80% dell’area, il progetto mira anche a ridurre i rischi di allagamento e a favorire il ciclo naturale dell’acqua, contribuendo alla resilienza urbana di fronte ai cambiamenti climatici.

Intanto, i lavori di riqualifica degli ex magazzini ferroviari attualmente in corso si avvicinano a conclusione: il termine è fissato per il 29 agosto mentre in autunno è prevista la messa in funzione della stecca nord.