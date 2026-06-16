Lario. Quasi 3,7 milioni di euro per mobilità e turismo: finanziati interventi tra Lecco, Varenna, Perledo e Valmadrera

Regione Lombardia ha approvato l’aggiornamento dell’Accordo AREST per la Mobilità Integrata Lacuale, con un contributo regionale di 1,665 milioni di euro

Tra le opere previste la passerella delle Caviate, il recupero della darsena di Villa Monastero, la riqualificazione di Gittana e gli interventi sulla passeggiata di Parè

LECCO – Via libera all’aggiornamento dell’Accordo AREST (Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale) dedicato alla Mobilità Integrata Lacuale. Il provvedimento approvato da Regione Lombardia consentirà di realizzare interventi per un valore complessivo di circa 3,68 milioni di euro tra Lecco, Varenna, Perledo e Valmadrera, a fronte di un contributo regionale pari a 1,665 milioni di euro.

A darne notizia è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che sottolinea come il provvedimento confermi “l’impegno di Regione Lombardia per uno dei territori più importanti e attrattivi della nostra regione”. “Attraverso AREST – afferma – mettiamo a sistema risorse, progettualità e collaborazione tra istituzioni per trasformare idee e programmazione in opere concrete, capaci di generare sviluppo, migliorare i servizi e valorizzare il Lago di Como”.

L’intervento economicamente più rilevante riguarda Lecco, dove saranno investiti 1,3 milioni di euro per la realizzazione della nuova piattaforma e della passerella a lago di Caviate, con l’obiettivo di rendere ancora più accessibile e fruibile il lungolago cittadino.

A Varenna, invece, sono previsti investimenti per complessivi 1,06 milioni di euro destinati a Villa Monastero. Le risorse serviranno per il recupero della storica darsena, la sistemazione dell’argine sud e il miglioramento degli spazi e dei servizi dedicati ai visitatori.

Per Perledo è previsto uno stanziamento di 1,17 milioni di euro per la riqualificazione dell’area di Gittana, attraverso la realizzazione di un nuovo collegamento stradale, di un parcheggio a servizio della frazione e il recupero del lido. A Valmadrera, infine, saranno destinati 150 mila euro per l’illuminazione della passeggiata a lago di Parè e per la sistemazione delle strutture di servizio presenti nell’area.

“Parliamo di opere che avranno ricadute concrete sulla qualità della vita dei cittadini, sulla mobilità locale e sulla capacità di accoglienza di un territorio che ogni anno richiama milioni di visitatori – prosegue Zamperini –. Investire in infrastrutture, riqualificazione urbana e valorizzazione paesaggistica significa sostenere il turismo, creare opportunità per le attività economiche locali e rendere il Lago di Como sempre più competitivo a livello nazionale e internazionale”.

L’aggiornamento dell’accordo consente di concentrare le risorse sugli interventi ritenuti prioritari e immediatamente realizzabili, mantenendo l’obiettivo di migliorare la connessione tra i principali punti di interesse della sponda orientale del lago e rafforzarne l’attrattività turistica.

“Questo risultato dimostra quanto sia importante la collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Lecco e amministrazioni comunali – conclude il consigliere regionale –. Oggi portiamo a casa un investimento complessivo di quasi 3,7 milioni di euro che contribuirà a rendere il nostro territorio più moderno, accessibile e attrattivo, generando benefici concreti per residenti, imprese e visitatori”.