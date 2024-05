Lario Reri Holding cerca un addetto ai sistemi di gestione e uno stageur

Ecco le informazioni

LECCO – Lario Reti Holding S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, è il Gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco e, al fine di garantire un adeguato turnover, ricerca un Addetto Sistemi di Gestione per Sostituzione Maternità. Candidature entro e non oltre il giorno 16 giugno 2024.

L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per sostituzione maternità con il seguente inquadramento:

-impiegato CCNL per il settore Gas-Acqua

-inquadramento non superiore al 4° livello

-full time 38 ore e 30 minuti settimanali

-periodo di prova come da previsioni di legge e da CCNL Gas-Acqua

Lario Reti Holding inoltre ricerca la figura di uno stageur da inserire all’interno del proprio organico come Supporto al Responsabile dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza.

Per maggiori informazioni https://www.larioreti.it/lavora-con-noi/stage-supporto-responsabile-qhse-2024/