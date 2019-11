Lario Reti Holding: arrivano le colonnine per la mobilità elettrica

Installate le prime due colonnine nella sede aziendale

Altre 10 verranno posizionate a Lecco e 20 nel circondario

LECCO – AEVV Impianti, azienda del gruppo Acsm Agam che si occupa di innovazione e nuove tecnologie, ha installato all’interno della sede di Lario Reti Holding le prime due colonnine per la ricarica delle auto elettriche e ibride in dotazione ai dipendenti dell’azienda.

L’inaugurazione ufficiale è in programma giovedì 28 novembre, l’attivazione delle due infrastrutture a marchio Acel Energie, azienda leader nella fornitura di energia elettrica e gas metano nelle provincie di Lecco e Sondrio, fa parte di una rete più articolata. AEVV Impianti, infatti, ne installerà altre 10 in città e 20 nel circondario, di tipo normal e high power, che consentiranno di ricaricare i mezzi elettrici o ibridi con velocità differenti.

Supportare la mobilità green

L’obiettivo è offrire un servizio diffuso e mirato sul territorio al fine di supportare incentivare la mobilità green: “E’ un settore interessato da una domanda crescente, in particolare nel Lecchese – sottolineano Iacopo Picate e Giovanni Chighine, rispettivamente amministratore delegato di AEVV Impianti e BU leader del settore Energia e Tecnologie Smart –, in linea con l’evoluzione dell’industria automobilistica e con le aspettative in materia di ambiente”.

Lario Reti Holding, primo socio pubblico di Acsm Agam, ha dato impulso al progetto: “Abbiamo deciso di installare le colonnine per la nostra flotta aziendale quale segno concreto dell’attenzione che Lario Reti Holding ha verso le tematiche ambientali, le nuove

tecnologie e le energie rinnovabili – spiega Vincenzo Lombardo, direttore generale di Lario Reti Holding –. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ci spinge a promuovere una cultura

d’impresa volta alla sostenibilità non solo economica ma anche sociale e ambientale: sfide

concrete cui dobbiamo rispondere con fatti concreti”.