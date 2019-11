Lario Reti Holding, ecco le colonnine per la mobilità green

Installate le prime due infrastrutture all’interno della sede aziendale

L’inaugurazione con i vertici di LRH, Acsm Agam e Aevv Impianti: “Altre in arrivo”

LECCO – Sono state inaugurate nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 novembre, presso la sede di Lario Reti Holding di via Fiandra, le due colonnine elettriche con quattro postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi. Le colonnine sono state installate da Aevv Impianti. Un primo step, come spiegato dai vertici di LRH, Aevv Impianti e Acsm Agam Spa presenti, che prevede presto la posa di altre colonnine in città (10 in totale) e anche in altri comuni della Provincia.

“La mobilità sostenibile – ha dichiarato Paolo Soldani, Amministratore Delegato di Acsm Agam Spa – è uno degli obiettivi per cui abbiamo in programma importanti investimenti. Queste colonnine sono state installate per alimentare le prime due auto ibride date in dotazione ai dipendenti di Lario Reti Holding. Presto arriverà una terza auto, totalmente elettrica. Le colonnine sono alimentate dai pannelli solari presenti all’interno del complesso”.

La ricarica, attivabile con l’apposita tessera di riconoscimento, impiega 40 minuti-1 ora per essere completa. “I costi – ha spiegato Giovanni Cinghine, Dirigente di Acsm Agam Spa BU Leader Energia & Tecnologie Smart e Ad Varese Risorse Spa – sono in via di definizione, pensiamo per i cittadini a una carta promozionale, gratuita per sei mesi, che poi sarà ricaricabile. Entro la fine del 2020 contiamo di mettere a punto un’applicazione specifica. Entro marzo del prossimo anno, invece, l’obiettivo è di attivare le 10 colonnine previste in città”. Alla convenzione sta lavorando anche il Comune di Lecco, rappresentato all’inaugurazione dall’assessore all’Ambiente Alessio Dossi.

Lellio Cavallier, Presidente di Lario Reti Holding, ha voluto ringraziare Acsm Agam: “Questo è un passo importante, non cambieremo noi il mondo ma è già qualcosa. Aspettiamo l’arrivo di una terza auto totalmente elettrica”.

GALLERIA FOTOGRAFICA