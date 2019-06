L’Arma dei Carabinieri celebra il 205° anniversario di fondazione

Anche a Lecco si è svolta la cerimonia per il 205° anno di fondazione dei Carabinieri

“E’ con la vostra quotidiana e silenziosa dedizione che l’Arma dei Carabinieri garantisce da più di due secoli la sicurezza dello Stato”

LECCO – Una tradizione iniziata nel 1920 e che accomuna due fatti significativi: la nascita dei Carabinieri il 13 luglio 1814 e la data di attribuzione della prima medaglia d’oro al valor militare alla bandiera dell’Arma, il 5 giugno 1920.

“Consentitemi di esprimere il mio orgoglio di festeggiare con voi per il terzo anno la fondazione dei Carabinieri – ha detto il Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Pasquale Del Gaudio -. Un abbraccio a tutti i Carabinieri della provincia e alle vostre famiglie, è con la vostra quotidiana e silenziosa dedizione che l’Arma dei Carabinieri garantisce da più di due secoli la sicurezza dello Stato”.

Il Comandante ha elogiato per l’attività svolta nell’anno appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco: “Mi preme richiamare la vostra attenzione sull’attività di contrasto al traffico e spaccio di sostante stupefacenti, i recenti sequestri di importanti quantità di droga ci impongono di non abbassare la guardia e non sottovalutare il fenomeno”.

Un’attenzione che i Carabinieri hanno rivolto anche alle scuole nel ambito di progetti per favorire la cultura della legalità a cui hanno partecipato 1890 studenti: “I nostri giovani rappresentano il futuro e meritano tutta l’attenzione possibile. E’ su di loro che bisogna investire per creare una società più sana e più giusta”.

Nel corso della cerimonia, a cui hanno preso parte anche diversi sindaci del territorio e il prevosto di Lecco monsignor Davide Milani, è stato tracciato il bilancio di un anno di attività dei reparti dipendenti, caratterizzato dal capillare controllo del territorio.

Dopo la lettura del messaggio annuale del Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma sono state consegnate le ricompense conferite ai carabinieri del Comando Provinciale di Lecco, distintisi in particolare operazioni di servizio.

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" concesso al Magg. Alessio Zanella, già Comandante di Sezione di Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri "Lombardia" concesso al Mar. Ca. Antonio Piredda e App. Sc. Davide Suman, addetti all'Aliquota Operativa del Norm della Compagnia Carabinieri di Merate

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri "Lombardia" concesso al Mar. Magg. Vincenzo Valenza e App. Sc. Ivan Rizzotti già addetti al Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Monza

Elogio del Comandante Provinciale Carabinieri di Lecco concesso al Lgt. Davide Cogoini, Mar. Ord. Sara Francisca e Brig. Ca. Roberto Mura, addetti al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecco e V. Brig. Marco Schiavo addetto alla Stazione Carabinieri di Costa Masnaga

Elogio del Comandante Provinciale Carabinieri di Lecco concesso al Brig. Ca. Q.S. Gaetano Lodato e App. Sc. Q.S. Massimo Galbusera, addetti alla Stazione Radiomobile della Compagnia CC di Lecco

Elogio del Comandante Provinciale Carabinieri di Lecco concesso all'App. Giuseppe Arcilesi addetto alla Stazione Carabinieri di Cremella

addetto alla Stazione Carabinieri di Cremella Elogio del Comandante Provinciale Carabinieri di Lecco concesso all’App. Sc. Q.S. Pasquale Cozzolino, addetto all’Ufficio Comando Provinciale.

I carabinieri a cui sono stati conferite le ricompense