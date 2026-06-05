L’Arma dei Carabinieri celebra il 212° anniversario della fondazione

La cerimonia venerdì pomeriggio presso il Comando Provinciale

Premiati i Carabinieri distintisi in servizio. Il grazie del Col. Melidonis: “Il nostro primo e autentico obbligo è servire i cittadini”

LECCO – Il Comando provinciale dei Carabinieri di Lecco ha celebrato venerdì pomeriggio il 212° anniversario della fondazione dell’Arma, una ricorrenza che ogni anno rappresenta un momento di riflessione sul ruolo svolto dall’Istituzione al servizio del Paese e delle comunità locali.

La cerimonia si è svolta nel cortile della caserma alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della città e della provincia. Schierate in rappresentanza le diverse componenti dell’Arma operanti sul territorio lecchese. La celebrazione ha ricordato il significato storico del 5 giugno, data che richiama il 1920, anno in cui la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per il contributo eroico offerto dai Carabinieri durante la Prima Guerra Mondiale.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato il valore dello “sguardo” dei Carabinieri sul territorio, una presenza costante e capillare che ogni giorno si traduce nell’ascolto dei cittadini, nell’attenzione ai bisogni delle comunità e nell’impegno per garantire sicurezza e legalità. Il Colonnello Nicola Melidonis, comandate provinciale, ha ringraziato i suoi uomini per il prezioso lavoro svolto: “Il nostro primo e autentico obbligo è servire i cittadini” ha sottolineato.

I dati relativi all’attività svolta nell’ultimo anno confermano il ruolo centrale dell’Arma nella provincia di Lecco. Sono state infatti impiegate 20.662 pattuglie sul territorio e i Carabinieri hanno proceduto per l’84,70% dei reati complessivamente denunciati. Particolarmente significativo anche il contributo nelle attività investigative: i reparti dell’Arma hanno individuato i responsabili nel 72% dei casi scoperti da tutte le Forze di Polizia. Nel 92% di questi episodi l’azione è stata condotta dalle Stazioni Carabinieri, a conferma dell’importanza della rete territoriale che rappresenta il primo punto di riferimento per i cittadini.

Il Colonnello Melidonis si è quindi rivolto ai giovani presenti, in rappresentanza delle scuole del territorio (hanno preso parte alla cerimonia la scuola dell’Infanzia Pietro Barone, la scuola Don Ticozzi e l’Ist. Fiocchi): “Siete il nostro futuro – ha detto – nelle vostre aule scolastiche coltivate sogni che renderanno grande l’Italia”. In conclusione ha ringraziato le famiglie e i suoi uomini: “Siamo fieri di servire questa nazione”.

In chiusura sono stati consegnati alcuni encomi ai carabinieri del Comando Provinciale di Lecco, distintisi in particolari operazioni di servizio: Ca. Alessio Folci (Aliquota Operativa NORM Merate); Ord. Giuseppe Maltese (Aliquota Operativa NORM Merate); Emanuele Natale (Aliquota Operativa NORM Merate); Brig. Filippo Paradiso (Sezione Radiomobile Lecco); Brig. Davide Suman (Aliquota Operativa NORM Merate); Sc. Q.S. Bruno Rizzoli (Sezione Radiomobile Lecco); Sc. Q.S. Marco Ratti (Aliquota Operativa NORM Merate); Marco La Fisica (Stazione CC Lecco); Aurelia Traina (Sezione Radiomobile Lecco); Samir Ferrari (Stazione CC Casargo).

La cerimonia, accompagnata dalla musica della banda del Liceo Musicale G.B. Grassi di Lecco, si è chiusa con l’ammainabandiera e l’Inno nazionale.

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