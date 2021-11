L’Arma dei Carabinieri di Lecco celebra la patrona Virgo Fidelis

La messa questa mattina nella chiesa della Vittoria

I Carabinieri hanno anche ricordato la Giornata dell’Orfano e l’80° anniversario della Battaglia di Culqualber

LECCO – Anche a Lecco l’Arma dei Carabinieri ha celebrato la sua patrona “Virgo Fidelis”. Oggi 22 novembre, alle ore 10.30, presso il santuario “Nostra Signora della Vittoria”, di Lecco è avvenuta la celebrazione in “forma interna”.

L’11 novembre 1949, Sua Santità Pio XII, in Castel Gandolfo, su proposta dell’allora Ordinario Militare S.E. Mons. Carlo Alberto Ferrero, promulgò la Bolla Pontificia con cui concesse all’Arma dei Carabinieri, come Santa Protettrice, la Beatissima Vergine Maria, con il titolo di “Virgo Fidelis”, fissandone la celebrazione il 21 novembre. In questa data ricorre, altresì, l’80° anniversario della “Battaglia di Culqualber”, a seguito della quale alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valore Militare.

Oggi si celebra anche la “Giornata dell’Orfano”: gli orfani sono assistiti e confortati con amorevole cura dall’Arma attraverso l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.), che li sostiene negli studi sino al conseguimento del diploma di laurea. A loro, primi destinatari del dolore per le gravi perdite di affetto, i Carabinieri hanno rivolto l’ultimo ma più sentito pensiero.

Alla cerimonia, celebrata dal prevosto di Lecco monsignor Davide Milani, ha partecipato una rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco e degli appartenenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri.