L’assessore regionale Guidesi ospite di Confcommercio Lecco

Focus su editoria ed edicole ospitato presso Peregolibri di Barzanò

Guidesi: “Disponibilità di massima a proseguire il dialogo”

BARZANO’ – Un tavolo tecnico-operativo per sviscerare e analizzare le principali problematiche legate al mondo delle librerie e delle edicole rappresentato da Confcommercio Lecco. Mercoledì 29 maggio l’associazione imprenditoriale di piazza Garibaldi ha organizzato un focus presso Peregolibri di Barzanò, invitando l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi; al suo fianco il sottosegretario con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.

Ad accogliere Guidesi e Piazza è stato il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva. Presenti all’incontro anche il delegato Snag nazionale (edicole) avvocato Dario De Vito Franceschi, il vice presidente Ali Confcommercio (librerie) Edo Scioscia, il presidente Gruppo Cartolibrerie Confcommercio Lecco Andrea Perego (padrone di casa, essendo titolare insieme alla sorella Marta di Peregolibri), il presidente Snag Confcommercio Lecco Michele Preda, il distributore locale di Quotidiani e Periodici per le province di Lecco-Como-Sondrio, Franco Comuzzi. Al tavolo anche la vicepresidente del Presidente Gruppo Cartolibrerie Confcommercio Lecco, Anna Regazzoni e il capofila della filiera Editoria Lecco, Eugenio Milani.

Dopo una breve visita alla libreria dei fratelli Andrea e Marta Perego – che hanno raccontato la storia della azienda (nata negli anni Trenta come edicola) e la filosofia dello spazio di Barzanò: “Questo è un luogo di incontro dove mettiamo in evidenza la nostra passione e la nostra competenza: non ha senso pensarci come semplici venditori di prodotti, chi oggi entra in un negozio è mosso da altre motivazioni” – gli ospiti sono saliti al piano superiore e hanno dato vita a un confronto approfondito.

Ad aprire i lavori della mattinata è stato il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva: “Come associazione rappresentiamo tre macro-settori: commercio, turismo e servizi. Se gli ultimi due negli ultimi anni sono andati mediamente bene, soprattutto il comparto turistico nella più ampia accezione, il commercio al dettaglio ha fatto più fatica e ha avuto un andamento a macchia di leopardo. Alla Regione – a cui riconosciamo la bontà di diversi interventi come quelli sui distretti del commercio o sui negozi storici – chiediamo di ampliare gli strumenti a disposizione del commercio, individuando insieme strade nuove e innovative che tengano conto anche delle novità che interessano i consumatori. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo per arrivare a sostenere al meglio i negozi di vicinato”.

Il presidente delle Cartolibrerie di Confcommercio Lecco, Andrea Perego, ha evidenziato la necessità di “riportare energia ai punti vendita” e ha sottolineato tre aspetti: “Serve molto pragmatismo. Come diceva mia nonna: quando devi fare una cosa falla bella! Inoltre servono coraggio e convinzione: noi imprenditori dobbiamo avere fiducia in noi stessi e nel futuro. Infine credo sia necessario pensare a un piano che fornisca un sostegno dimensionale/finanziario con uno sguardo nel medio periodo”.

Edo Scioscia (vicepresidente Ali) ha affrontato il tema del tax credit per le librerie, chiedendo il rilancio del bando per le biblioteche (che consente l’acquisto di libri dalle librerie) ed esprimendo forti perplessità sulla Carta Cultura che ha preso il posto di App18. Alla Regione Lombardia ha formulato una richiesta specifica: l’azzeramento (o quantomeno l’inglobamento nelle risorse messe a disposizione del provvedimento) della percentuale riconosciuta ad Edenred sull’accreditamento dei Buoni Dote Scolastica da parte delle imprese. Una percentuale che attualmente è al 2.50%, 4-5 volte superiore ai costi delle commissioni per carte credito.

Dario De Vito Franceschi (Snag nazionale) ha sottolineato: “Il cartaceo è ancora vivo nonostante le previsioni dicessero il contrario: oggi secondo Audicom-Audipress si vendono 1.2 milioni di copie cartacee di quotidiani e 200mila copie digitali. E anche le abitudini di lettura mostrano un 70% di lettori su carta. La rete di vendita delle edicole è una rete strategica per la diffusione dell’informazione e per la tutela del pluralismo ed è certamente una rete ad “alto valore culturale”. Tuttavia tale rete sta fronteggiando una profonda crisi cui bisogna cercare di porre rimedio: il 26% dei Comuni italiani non ha un’edicola e il 31% nè ha uno solo quindi è potenzialmente a rischio. La rete di vendita svolge un ruolo strategico insostituibile e merita una sorta di “tutela rafforzata””.

Anche Franco Comuzzi e la figlia Elena hanno portato il loro contributo ai lavori raccontando le fatiche e le difficoltà del distributore locale.

Di fronte a queste molteplici sollecitazioni, l’assessore Guidesi ha risposto in modo ampio, toccando i numerosi punti sia sul fronte delle edicole che sui quello delle cartolibrerie e offrendo una disponibilità di massima a proseguire il dialogo.

Un messaggio di apertura subito raccolto da Confcommercio Lecco e dagli altri partner.