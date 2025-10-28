L’associazione Agatha in Cammino presenta l’evento “La prevenzione come valore”

All’incontro interverrà il professor Paolo Veronesi

Appuntamento mercoledì 12 novembre alle 20

LECCO – La Camera di Commercio di Lecco ospiterà l’evento “La prevenzione come valore”, organizzato dall’Associazione Agatha in Cammino.

L’incontro, in programma mercoledì 12 novembre alle 20 e con la partecipazione del Prof. Paolo Veronesi, costituisce un’importante occasione di riflessione e confronto sul ruolo della prevenzione e del benessere come valori condivisi nella comunità.

Sarà anche un momento di dialogo con imprese e istituzioni, per approfondire come la cultura della salute possa diventare un patrimonio comune e un vero motore di coesione sociale.