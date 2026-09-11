L’ASST Lecco cerca 100 infermieri. E per chi arriva da lontano c’è anche casa

Maxi concorso dell’Asst di Leccco, si cercano 100 infermieri a tempo indeterminato

Il DG Trivelli: “In un contesto nazionale caratterizzato dalla crescente carenza di infermieri, l’ASST di Lecco intende distinguersi offrendo strumenti concreti per favorire l’accoglienza e la permanenza dei professionisti sul territorio”

LECCO – L’ASST di Lecco lancia un’importante campagna di reclutamento per rafforzare i servizi sanitari ospedalieri e territoriali dei propri presidi attraverso un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di cento infermieri a tempo indeterminato, di cui sessanta destinati agli Ospedali e quaranta alle strutture dei Poli Territoriali.

Tra gli elementi più innovativi del concorso vi è la possibilità, per gli infermieri che saranno assunti e che risiedono ad almeno venticinque chilometri dalla sede di lavoro, di accedere a un progetto sperimentale che prevede l’assegnazione di sei posti letto presso un appartamento situato a Lecco, in Via Bainsizza.

Gli assegnatari sono tenuti a corrispondere un contributo mensile di 200 euro, comprensivi anche delle utenze e degli oneri condominiali. La permanenza è consentita per il primo anno di impiego.

L’alloggio, messo a disposizione grazie alla collaborazione tra l’ASST e il Comune di Lecco, costituisce una misura concreta di welfare aziendale pensata per favorire l’inserimento dei nuovi professionisti e ridurre le difficoltà logistiche legate al trasferimento.

Gli assegnatari contribuiranno, inoltre, alla vita della comunità attraverso attività sociali e di volontariato organizzate sul territorio comunale.

“Il concorso si inserisce in una strategia di valorizzazione delle professioni sanitarie. In un contesto nazionale caratterizzato dalla crescente carenza di infermieri, l’ASST di Lecco intende distinguersi offrendo strumenti concreti per favorire l’accoglienza e la permanenza dei professionisti sul territorio – ha dichiarato Marco Trivelli, Direttore Generale ASST Lecco – Attraverso questo concorso, e con gli alloggi, vogliamo offrire opportunità professionali concrete e rendere il nostro territorio sempre più attrattivo per chi sceglie di dedicare la propria competenza alla cura delle persone”.

“Una collaborazione virtuosa, quella con ASST Lecco, che si inserisce in un percorso strutturato, avviato insieme lo scorso anno. Il tutto per il tramite di un bene confiscato alla criminalità organizzata, trasferito al Comune di Lecco nella seconda metà del 2024, riqualificato e messo a disposizione nel contesto di questo progetto – il commento del Filippo Boscagli, Sindaco di Lecco e di Emilio Minuzzo, Assessore al Welfare Sussidiario del Comune di Lecco – Ci auguriamo di raccogliere, con questo bando, i primi frutti di questa collaborazione, par dare delle risposte concrete ai temi dell’abitare collegati con il lavoro”.