L’Ats Brianza presenta il nuovo direttore generale e la nuova direzione strategica

Il dottor Carmelo Scarcella alla guida dell’Ats Brianza dallo scorso 8 settembre

“Un ritorno a un’attività che conosco molto bene, in un territorio che sto imparando a conoscere”

LECCO – L’Ats Brianza ha presentato nella mattinata di oggi, mercoledì, la nuova direzione strategica. In particolare, negli sede lecchese di corso Carlo Alberto, il nuovo direttore generale dottor Carmelo Scarcella, in carica dall’8 settembre scorso, ha fatto il punto sugli obiettivi principali che guideranno il 2022.

“Prosecuzione della campagna vaccinale che è entrata in una nuova fase con la terza dose per alcune specifiche categorie e grande attenzione alla campagna vaccinale antinfluenzale che proprio in questo territorio, l’anno scorso, ha superato la media regionale – ha detto il dottor Scarcella -. Il secondo punto è quello di favorire la nascita di una rete delle strutture territoriali con l’obbiettivo di dotarci di una rete assistenziale di valenza territoriale. Potremo contare sui finanziamenti del Pnrr e stiamo lavorando a stretto contatto con le Asst del territorio. Stiamo anche ragionando con il settore privato per un dimensionamento ottimale della rete. Il terzo obbiettivo è un piano di ripresa delle attività congelate durante il periodo del covid: è necessario ottenere il ripristino dei livelli prestazionali del 2019 e magari con un ulteriore incremento per smaltire quelle situazioni che si sono create durante la pandemia”.

Il dottor Scarcella, dopo l’inizio della carriera come anestesista rianimatore, ha maturato una grande esperienza nell’organizzazione dei servizi; prima di approdare all’Ats Brianza ha guidato l’Ats Brescia e ha ricoperto il ruolo di direttore generale dell’Asst del Garda.

“Si tratta di un ritorno a un’attività che conosco molto bene – ha continuato -. Quello che non conosco è il territorio per questo ho già cominciato a incontrare tutta una serie di interlocutori per avere un quadro preciso del territorio anche dal punto di vista del tessuto socio economico. La provincia di Lecco ha caratteristiche peculiari e va gestita considerando questi elementi specifici, proprio per questo, ad esempio, sono già stato in Valsassina per capire se in quell’area la rete dei servizi ha bisogno di un rafforzamento. Presteremo attenzione anche al laboratorio di sanità pubblica di Oggiono, un punto di riferimento importante per gestire questioni complesse di sanità pubblica. Nel 2022 vogliamo anche riprendere le attività di prevenzione primaria per il contrasto delle malattie croniche”.

Il direttore generale di Ats Brianza sarà accompagnato dal dottor Emerico Maurizio Panciroli e dal dottor Antonio Colaianni, rispettivamente Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario, che affiancavano il dottor Casazza nella precedente direzione: “Era fondamentale per me garantire continuità al grande lavoro svolto dal dottor Casazza avvalendomi delle conoscenze maturate sul territorio da questi due validi direttori”. Alla direzione sanitaria è stata invece nominata la dottoressa Teresa Foini che, negli ultimi anni, ha lavorato con funzioni amministrative all’Ats di Brescia e all’Asst del Garda.

“Credo che il tratto distintivo di questo territorio sia il forte spirito associazionistico che pervade i cittadini e molte categorie professionali – ha detto il dottor Panciroli -. Ad esempio l’attenzione e la coesione dei medici di medicina generale, e non è un caso se proprio qui abbiamo raggiunto il 99% di adesione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinali. E così è anche per tutte le realtà del terzo settore. Sono contento di continuare a lavorare qui e devo dire che in questi anni, sotto questo profilo, ho imparato molto da questo territorio”.