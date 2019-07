L’Auser ringrazia Saint-Gobain, scoperta la targa alla Casa della Solidarietà

Scoperta la targa posta per il contributo della Fondazione

Il ringraziamento di Auser: “Questa casa è frutto della collaborazione”

LECCO – E’ stata scoperta oggi pomeriggio, martedì, alla Casa della Solidarietà e della Terza Età di San Giovanni la targa posta per il contributo che la Fondazione internazionale Saint-Gobain Initiatives ha conferito ad Auser Lecco per sostenere i costi della struttura.

“Questa casa è frutto della collaborazione tra comune di Lecco e le associazioni Auser e Anteas che hanno lavorato concordi per perseguire lo stesso fine – ha detto Luisa Ongaro, presidente dell’Auser provinciale -. Nasce così un nuovo modo di operare, in un’ambiente che offre l’opera del volontariato con l’esperienza degli operatori specialisti dei Servizi Sociali comunali. Il nostro ringraziamento va alla delegazione di Saint-Gobain intervenuta oggi”.

Presente il sindaco di Lecco Virginio Brivio e l’assessore Riccardo Mariani che hanno sottolineato come un immobile comunale sia stato sistemato con una partnership tra pubblico e privato.

“Questo rappresenta senza dubbio un fiore all’occhiello, ma negli ultimi tre anni quasi 30 beni di tipo diverso sono stati ristrutturati con questa formula – ha detto il sindaco -. Di fronte a un modo di vivere la partecipazione pubblica con grande fatica, c’è un reticolo sommerso di alleanze, progettualità e luoghi che generano valore. Quando una fondazione internazionale trova risorse e attenzione per una realtà come la nostra per noi deve essere un orgoglio e una responsabilità, ma anche uno sguardo di fiducia”.

Margherita Nicoletti, Direttore per la Responsabilità Sociale di Impresa di Saint-Gobain per l’Italia: “Siamo veramente contenti che la fondazione abbia accettato di finanziare questo progetto, sia per il tipo di progetto realizzato rivolto a una fascia di popolazione che difficilmente viene presa in considerazione. I ‘diversamente giovani’, invece, hanno una storia e una cultura che deve essere valorizzata, portata avanti e ascoltata”.

Saint-Gobain è una multinazionale presente in 68 paesi nel mondo con circa 180 mila dipendenti e nata più di 350 anni fa. E’ presente in Italia da 130 anni con la sede daPisa e 24 siti produttivi. La fondazione ha 11 anni e nell’ultimo anno e mezzo ha finanziato tre progetti tra cui quello di Lecco.

La cerimonia ha visto la consegna dell’assegno da 36mila euro e l’inaugurazione della targa, mentre il Coro Auser ha animato la cerimonia con i canti tradizionali dedicati a Lecco e alle sue montagne.