Preso di mira dai vandali, il lavatoio di Belledo è stato rimesso in ordine dai volontari

Ripulita la struttura, si attende la riparazione della lastra danneggiata. Appello ai giovani e non solo: “Tutti se ne devono prendere cura”

LECCO – Ancora una volta, sono i volontari a rimboccarsi le maniche: dopo il danneggiamento del lavatoio di Belledo, dove ignoti hanno spaccato una delle lastre a cavallo delle vasche, sabato mattina l’associazione Femminile Presente (già promotrice della riqualificazione) sono intervenuti per ridare dignità a questo angolo di città.

“Stamattina abbiamo provveduto a pulire il lavatoio di Belledo che, oltre ad essere stato utilizzato per scopi non consoniì, era sporco da far schifo – fanno sapere dall’associazione – Ora è in ordine e frequentabile con dignità. Abbiamo apposto anche un cartello che porto a conoscenza di tutti. E’ rivolto ai ragazzi che lo frequentano e che noi vogliamo che continuino a farlo. Il lavatoio è un luogo di aggregazione sociale e d è amato dagli abitanti del quartiere”.

“Per questo – aggiungono – chiediamo che ciascuno faccia la sua parte: ragazzi in primis, genitori dei ragazzi (un controllo, no?), abitanti, Comune (sono in campo alcune iniziative, compreso il costoso ripristino della lastra rotta, che dovrebbero mettere rimedio al malfatto). Ci aspettiamo responsabilità da parte di tutti. E’ un bell’angolo ci Città. E’ nostro e di tutti. Teniamolo come casa comune”.

La lastra danneggiata è stata rimossa e ne sarà installata una nuova nelle prossime settimane.

L’associazione intanto si è fatta promotrice anche dell’istituzione di due comitati di cittadini per u i due lavatoio di Belledo e Falghera rimessi a nuovo, affinché siano gli stessi residenti a prendersene cura. Il messaggio è chiaro: i beni comuni sono della comunità e tutti, a partire dai ragazzi, ne sono responsabili. Al Comune il compito si sostenere questi processi e aiutare anche nelle piccole cose, come l’installazione di cestini di cui da tempo sarebbe stata avanzata richiesta.