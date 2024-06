L’Avis di Lecco inaugura la nuova area relax a Pescarenico

Appuntamento sabato 15 giugno alle 11

In piazza Donatori del Sangue il “Luogo d’Amicizia”

LECCO – Verrà inaugurato sabato 15 giugno il monumento Avis con la nuova area relax in piazza Donatori del Sangue Avis, angolo via Del Guado e Via Battello, nel rione di Pescarenico. L’appuntamento è per sabato 15 giugno dalle ore 11.

Programma