L’Avis Provinciale celebra 30 anni di solidarietà, responsabilità e volontariato

Il 29 novembre all’Officina Badoni una riflessione sul ruolo del volontariato col giornalista Ferruccio De Bortoli

Durante la mattinata è prevista anche la consegna dei riconoscimenti agli associati Avis Benemeriti

LECCO – Un traguardo importante per l’Avis provinciale di Lecco che compie 30 anni. Nata nel 1995, il compito dell’Avis provinciale è quello di coordinare le realtà comunali che, in tutto questo tempo, hanno sempre dimostrato una grande vitalità con dati in costante crescita sia nel numero di associati, sia nel numero di donazioni (QUI TUTTI I DATI DELL’ULTIMO BILANCIO SOCIALE).

Nel presentare l’evento di sabato prossimo in programma all’Officina Badoni (corso Matteotti, 7 a Lecco), il presidente Bruno Manzini ha snocciolato qualche dato per dare la dimensione del lavoro che viene svolto da Avis sul territorio: “Nel 1995 siamo partiti da 9.485 donatori, mentre oggi ne contiamo 15.272. Si tratta di un incremento del 61%, a fronte di un incremento della popolazione che in questi 30 anni è stato di poco più del 10%. Penso che già questo basti a dare un’idea di ciò che è stato fatto. Anche le donazioni di sangue sono cresciute complessivamente del 47% (da 20.277 nel 1995 a 29.868 nel 2025); le donazioni di sangue intero sono cresciute del 60% (da 15.942 a 25.543), mentre le donazioni di plasma sono rimaste sostanzialmente stabili (da 4.335 a 43.325)”.

Questi numeri, oltre a dimostrare l’estrema generosità dei lecchesi, sottolineano l’importante lavoro di promozione della cultura della donazione, un messaggio che si è esteso a macchia d’olio e ha coinvolto tantissime persone proprio grazie all’Avis. Questo sta anche a sottolineare che, al di là del valore etico del gesto, c’è anche un importante valore economico prodotto dal volontariato.

“Uno studio ha dimostrato come per ogni euro investito da Avis per la promozione della cultura della donazione di sangue, la società ha un ritorno di circa 8 euro – ha continuato Manzini -. Proprio per questo il focus dell’evento celebrativo in programma nella mattinata di sabato 29 novembre a Officina Badoni vedrà protagonista il noto giornalista, già direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli che terrà una riflessione dal titolo ‘L’economia e il terzo settore: il ruolo del volontariato’“.

La giornata prenderà il via alle ore 9.30 con i saluti istituzionali, poi ci sarà la relazione del presidente Manzini che, attraverso i dati, illustrerà cosa rappresenta Avis in provincia di Lecco. Quindi la parola passerà al giornalista Ferruccio De Bortoli, mentre la conclusione dell’evento vedrà la consegna dei riconoscimenti agli associati benemeriti.

“Tra i premiati ci saranno gli ex presidenti dell’Avis provinciale che hanno sempre creduto in questa realtà e i primari del centro trasfusionale, a sottolineare la stretta collaborazione tra volontariato e sistema sanitario, un modello che ha confermato e continua a confermare tutta la sua efficacia – ha concluso Manzini -. L’evento di sabato è aperto a tutti coloro che vogliono festeggiare con noi 30 anni di solidarietà, responsabilità e collaborazione tra volontariato e sanità pubblica”.