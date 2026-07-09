Lavori al Bertacchi, si cerca una sede per 300 studenti

L’edificio è interessato da lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

In ritardo il cantiere della De Amicis, salta l’ipotesi dei prefabbricati. Provincia, Comune e Provveditorato al lavoro per trovare una soluzione per 17 classi

LECCO – Provincia, Comune e provveditorato al lavoro per garantire una sistemazione a circa 300 studenti dell’Istituto Bertacchi di Lecco in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, previsto il 14 settembre. Dal 29 maggio sono infatti partiti i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico, un intervento da 4,4 milioni di euro promosso dalla Provincia di Lecco e finanziato quasi interamente attraverso un contributo regionale. Il cantiere dovrebbe concludersi a settembre 2027.

Secondo il cronoprogramma attuale, la prima fase dei lavori è stata organizzata in modo da consentire a 37 delle 54 classi dell’istituto di iniziare regolarmente le lezioni all’interno dell’edificio in condizioni di sicurezza. Resta però aperto il nodo delle altre 17 classi, pari a circa 300 studenti, oltre ai rispettivi docenti e al personale Ata, per i quali è ancora necessario individuare una sede temporanea.

L’ipotesi inizialmente presa in considerazione prevedeva il trasferimento nei moduli prefabbricati di via Castagnera, attualmente occupati dagli alunni della scuola primaria De Amicis e della scuola dell’infanzia Damiano Chiesa . Tuttavia questa soluzione è, almeno per il momento, impraticabile. I ritardi accumulati nei lavori della sede di via Amendola impediscono infatti il trasferimento degli attuali occupanti dei prefabbricati, che resteranno utilizzati almeno fino alla fine del 2026.

Provincia di Lecco, Comune di Lecco e Provveditorato agli Studi stanno lavorando congiuntamente per individuare una soluzione alternativa che consenta di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per gli studenti del Bertacchi fin dall’inizio dell’anno scolastico.

La presidente della Provincia, Alessandra Hofmann, ha confermato che tutte le opzioni sono al vaglio, ribadendo però che il ricorso alla didattica a distanza, ipotizzato nei giorni scorsi, rappresenta esclusivamente un’ultima possibilità. “Vorremmo evitarla”, ha dichiarato, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel trovare una soluzione in presenza per tutti gli studenti coinvolti.