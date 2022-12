Lavori al Centro Pertini, anche l’auditorium sarà rimesso a nuovo e riaperto

Manutenzione straordinaria al centro civico di Germanedo. L’auditorium tornerà alla vita

Dopo rimozione amianto e coperture, ora impianti, bagni e sistemazione dei locali.

LECCO – La prossima primavera, quando si concluderanno i lavori, il centro civico Sandro Pertini di Germanedo avrà un volto decisamente rinnovato: l’amministrazione comunale sta infatti eseguendo degli importanti interventi che rimetteranno a nuovo l’edificio non solo dal punto di vista impiantistico ma anche degli spazi.

L’occasione, ci spiega l’assessore Maria Sacchi, è stata la chiusura per la rimozione del vinil amianto iniziata questa estate conclusa ad ottobre e per la quale il capoluogo ha ottenuto 250 mila euro (sui 350 mila previsti) di finanziamenti da Regione Lombardia risultando primo in classifica nel bando promosso dal Pirellone, ottenendo il 100% dei fondi concedibili.

“Con la chiusura del centro civico per i lavori di bonifica si è deciso di effettuare interventi di manutenzione straordinaria all’edificio sia per l’aspetto edile che elettrico ed impiantistico – fa sapere l’assessore, delegata ai Lavori Pubblici e alla Cura della Città – Saranno completamente rifatti tutti i bagni sui tre diversi piani e verrà effettuato anche un relamping di tutti i locali compreso l’auditorium, chiuso da diversi anni”.

Inoltre, fa sapere l’assessore, è prevista la sostituzione dei quadri vetusti, il cablaggio scrivanie dopo che saranno posizionati gli arredi, la sostituzione dei rilevatori di fumo dell’impianto antincendio, delle barriere e delle lampade emergenza non funzionanti.

Terminati i lavori edili ed elettrici l’intero centro civico sarà anche intonacato internamente. La spesa complessiva delle manutenzioni ammonta a 237 mila euro e i lavori dovrebbero terminare a marzo 2023.

Si tratta di ulteriori interventi dopo quelli effettuati la scorsa primavera per il rifacimento della copertura dei locali che ospitano la sede dell’Informagiovani a causa di infiltrazioni d’acqua.

“Attenzione al patrimonio comunale e ad un’immobile che è spazio di aggregazione per i giovani e per la comunità – commenta l’assessore Sacchi – Grazie a questi interventi potremo riaprire il centro civico senza avere più problemi di continue manutenzioni da effettuarsi causa differenti problematiche emergenti dalla vetustà dell’immobile. Una cura agli spazi ed alle persone che si manifesta nella volontà, congiunta con l’Ass. Durante, di riaprire l’auditorium che da troppo tempo è chiuso. Capienza di circa 200 posti, impianto audio e luci, questo auditorium diverrà uno spazio vivo a servizio ed uso della comunità in molteplici forme e fruizioni”.