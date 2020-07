Lavori al Ponte Kennedy, da lunedì restrizioni e limite di 30 km/h

Al via i lavori di riqualificazione dl Ponte Kennedy a Lecco

Da lunedì all’11 settembre modifiche alla viabilità e limite di 30 km/h

LECCO – Da questo lunedì, 6 luglio, e fino all’11 settembre, per permettere la realizzazione in sicurezza dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del ponte Kennedy, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità che comportano il divieto di circolazione veicolare e pedonale sulla corsia di marcia e sul marciapiede lato sud-est, direzione di marcia dalla rotatoria del Comune di Malgrate a via Adda e Leonardo da Vinci.

Il limite massimo di velocità lungo il ponte sarà inoltre abbassato a 30 km/h e i pedoni avranno l’obbligo di transitare sul marciapiede sito lungo lato opposto del cantiere.

“Parte finalmente la tanto attesa riqualificazione del ponte Kennedy, un intervento che cambierà radicalmente il volto dell’ingresso di Lecco – commenta l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Lecco Corrado Valsecchi – , grazie a un profondo riordino del manufatto, che riguarda in particolare il rifacimento dei parapetti e del sistema illuminotecnico che esalterà l’architettura del ponte e ne migliorerà la sicurezza viabilistica.

Di concerto con il Comune di Malgrate e la Provincia di Lecco coordineremo le necessarie attività di vigilanza finalizzate a creare meno disagi possibili agli automobilisti”.