Lavori alla Piccola, iniziata la demolizione della facciata nord

Addio alla storica muratura affacciata su via Amendola

Sarà sostituita da una facciata a vetri, speculare alla stecca sud

LECCO – Una data ‘da segnare in calendario’. Così l’assessore Maria Sacchi (Lavori Pubblici) direttamente dal cantiere dell’area ex Piccola Velocità dove sono in corso i lavori di riqualifica degli ex magazzini ferroviari. Questa mattina, lunedì 22 luglio, è iniziata la demolizione della facciata della stecca nord che dovrebbe concludersi entro la settimana.

L’intervento di demolizione segue la realizzazione all’interno dell’edificio di una carpenteria metallica che sosterrà la nuova facciata a vetri e sarà visibile quando la facciata in muratura sarà completamente abbattuta.

“Eravamo abituati a questa vista – ha detto l’assessore Sacchi – tra qualche giorno i lecchesi potranno vedere dentro la stecca, come è già possibile da mesi sul lato sud. A lavori terminati avremo le due facciate speculari: saranno fatte di vetro e coperte nella parte superiore da una struttura frangisole in acciaio che verrà dipinta di marrone”.

Un ulteriore tassello nella riqualificazione dell’area della Piccola, un intervento da 4,3 milioni di euro, di cui 2,7 milioni finanziati tramite i contributi del Pnrr. Il cantiere, iniziato nel maggio 2023, si dovrebbe chiudere entro giugno del prossimo anno. “Siamo in perfetto rispetto del cronoprogramma – ha fatto sapere Sacchi – nelle scorse settimane sono stati montati gli infissi alti e si sta procedendo al posizionamento di quelli bassi, inoltre sono stati fatti vani tecnici e posizionate le canaline in acciaio dove passeranno i cavi elettrici”

Al termine del cantiere le due stecche ospiteranno spazi culturali e commerciali aperti alla città. Sarà la S.A.gest Srl con sede a Monza a gestirli: la società era stata individuata lo scorso dicembre dal Comune.