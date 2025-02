Lavori alla stazione Carabinieri di Lecco, apertura al pubblico presso il Comando Provinciale

Dal 14 febbraio il servizio sarà garantito negli uffici situati in corso Carlo Alberto 62

LECCO – Da venerdì 14 febbraio 2025 la ricezione del pubblico della Stazione Carabinieri di Lecco (corso Martiri della Liberazione, 22) sarà temporaneamente spostata presso il Comando Provinciale Carabinieri di Lecco in Corso Carlo Alberto, 62 a causa di lavori di ristrutturazione dello stabile dove ha sede il reparto dell’Arma. La durata è stimata in circa 6 mesi. L’orario di apertura al pubblico resta invariato: tutti i giorni dalle 8 alle 22, così come l’utenza telefonica 0341/284039.