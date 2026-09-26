Lavori e mercato, le modifiche alla viabilità della settimana

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 30 settembre:
via GAETANO PREVIATI, divieto di transito altezza civico 1 e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti tra il civico 1 e via Como per nuovo allaccio acquedotto dalle 8 alle 18 il 28 settembre;
via TURBADA, altezza civico 14, restringimento per lavori di posa rete in fibra ottica il 28 settembre;
via GAUDENZIO FERRARI, altezza civico 22, divieto di transito per rinnovo allaccio acquedotto dalle 8 alle 18 il 29 settembre;
via BELVEDERE, altezza civico 49, restringimento per lavori sulla rete fognaria il 29 settembre;
via CAIROLI, civici 24/26, restringimento per lavori di riparazione fognatura dal 28 al 29 settembre;
via FONTANELLA, altezza civico 9, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori per lavori di riparazione rete gas dal 28 al 30 settembre;
via BERNI, altezza civico 2, divieto di transito per lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dalle 8.30 alle 17 il 1° ottobre.
Si segnala inoltre che, in occasione della processione per la festa della Madonna del Rosario, in programma questa domenica 4 ottobre, è previsto il divieto di transito dalle 16.30 sul sagrato della basilica di San Nicolò, in via San Nicolò, via Resinelli, largo Montenero, via Volta, via Cavour e via Mascari, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione religiosa.
Per maggiori informazioni:
Servizio viabilità – 0341 481316
Servizio manutenzione – 0341 481371
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