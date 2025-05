Lavori in Biblioteca, prende forma la nuova rampa di accesso ‘no limits’

Sistemata anche la scala di accesso

Gli interventi in Biblioteca finanziati grazie al Pnrr

LECCO – Proseguono i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la Biblioteca Civica U.Pozzoli di Lecco. Un intervento finanziato grazie ai fondi del Pnrr per circa 250 mila euro, volto a rendere la Biblioteca accessibile e ‘no limits’.

La scorsa settimana nella parte sud del giardino è stata realizzata la nuova scala, mantenendo la struttura della precedente e allargando le pedate, mentre è stata effettuata la gettata delle spalle della nuova rampa percorribile anche da persone con disabilità.

“Oltre a questo – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – sono stati realizzati gli scavi per la posa dei cavidotti del nuovo impianto di illuminazione ed anche le tracciature dei nuovi camminamenti pedonali interni per congiungere l’ingresso da via Bovara a quello dal ponte pedonale in via Volta e le scale in mezzo al ninfeo”. Proprio il ninfeo sarà oggetto di uno specifico intervento di consolidamento del muro e restauro, per il quale il Comune ha stanziato 230 mila euro (il progetto esecutivo è in corso di redazione).

Il progetto comprende anche uno studio per l’area di lettura all’aperto, volto alla valorizzazione dell’area esterna e alla sua sicurezza, oltre a un impianto di irrigazione. Prevista inoltre la realizzazione di un servizio igienico nel cortile, che renda fruibile l’area esterna in maniera indipendente.