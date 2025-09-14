Lavori in città, riqualificata la pista di atletica al Bione, in lungolago si lavora alla Malpensata

Ultimato il ripristino della pista di atletica al Bione

I nuovi interventi dei Cantonieri di Comunità

LECCO – Prosegue il piano di interventi sul territorio comunale di Lecco, con impegnati i Cantonieri di Comunità, l’amministrazione comunale e anche le squadre coinvolte nei lavori di teleriscaldamento.

Sul fronte dei Cantonieri di Comunità, si sono conclusi i lavori di riordino del verde pubblico nella zona di Malavedo, con interventi partiti dalla parte bassa del rione fino a via Rovereto a Laorca. È stato inoltre effettuato un sopralluogo presso le cappellette esterne al cimitero di Rancio, in vista di futuri interventi conservativi. Completati anche i lavori di riverniciatura presso la scuola primaria di Santo Stefano, a dimostrazione dell’attenzione dedicata agli spazi scolastici alla vigilia del nuovo anno scolastico.

Per quanto riguarda gli interventi comunali, è stato ultimato il ripristino della pista di atletica del Centro sportivo comunale Al Bione. Gli interventi si sono concentrati su punti strategici dell’impianto: il tratto finale del pistino dedicato al lancio del giavellotto, la partenza dei 100 metri sul rettilineo lato lago e tre fasce lungo lo stesso rettilineo, anch’esse lato lago.

Proseguono anche i lavori di riqualificazione del lungolago cittadino, in particolare nella zona Malpensata, dove le radici degli alberi emerse in superficie rappresentavano un pericolo per la sicurezza dei pedoni. Per proteggere le alberature e valorizzare l’area, sono state create ampie aiuole attorno agli alberi. Inoltre, si è deciso di realizzare un nuovo camminamento in pietra, utilizzando lastre recuperate da corso Matteotti, in un’ottica di sostenibilità e recupero dei materiali.

Infine, nell’ambito dei lavori per il teleriscaldamento, dal 15 al 26 settembre sarà chiusa al transito veicolare e pedonale via Nullo, dove è previsto un intervento sul tracciato della rete. Terminata questa fase, il cantiere si sposterà in via Raffaello, con l’obiettivo di completare il collegamento fino a via Leonardo da Vinci.

Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire gli aggiornamenti del Comune per eventuali deviazioni o modifiche alla viabilità.