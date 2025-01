Lavori in lungolago, via Pietro Nava resta a senso unico fino a fine febbraio

Il tratto già chiuso non riaprirà ancora, l’ordinanza del Comune

LECCO – Via Pietro Nava, nel tratto da Piazza Cermenati al civico 3, resterà chiusa alla viabilità fino al 28 febbraio. L’ordinanza del Comune di Lecco, emessa oggi, martedì, conferma le disposizioni attualmente in vigore, prorogando di ancora un mese e mezzo la sospensione del doppio senso di circolazione per via dei lavori legati alla riqualifica del lungolago cittadino.

Nello specifico, sono confermati “la sospensione del doppio senso di circolazione ed istituzione del senso unico di circolazione, tra l’intersezione con Piazza Cermenati/L.L. Cesare Battisti e Via Parini, in direzione Via Parini, con istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h, l’obbligo di svolta a destra intersezione Via Parini con Via Pietro Nava eccetto residenti e ingresso parcheggi e l’obbligo di direzione diritto con l’interdizione della corsia di svolta a sinistra all’intersezione semaforizzata lampeggiante per i veicoli provenienti da Lungo Lario Cesare Battisti in direzione via Nava”.