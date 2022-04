Iniziati gli interventi di sistemazione delle banchine in stazione a Lecco

Per il prossimo anno previsto il restyling del sottopasso e nuovi ascensori

LECCO – Sono partiti i lavori in stazione a Lecco: gli interventi, fanno sapere da RFI, sono parte del Piano Integrato Stazioni nel quale è stata inserita anche la ‘fermata’ di Lecco in quanto “frequentata da circa 6 milioni viaggiatori l’anno” e quindi “un importante hub trasportistico” come la definisce l’azienda ferroviaria.

Il Piano Integrato Stazioni riguarda circa 620 stazioni su tutto il territorio nazionale. A Lecco, in particolare, prevede come interventi l’innalzamento dei marciapiedi che è già stato avviato per la prima banchina nei primi mesi del 2022, e sarà completato nel 2023 per la seconda e la terza banchina.

Inoltre, fanno sapere da RFI, si prevede dalla seconda metà del 2023 di avviare i lavori per il restyling del sottopasso esistente, la realizzazione dei nuovi ascensori su seconda e terza banchina, il rifacimento e l’adeguamento delle pensiline ferroviarie e la riqualificazione del fabbricato i viaggiatori. Il termine dei lavori complessivi è stimato entro il 2025.

“La stazione sarà più moderna e sicura”

Plaude all’avvio dei lavori l’ex assessore comunale, oggi consigliere, Corrado Valsecchi che ha espresso soddisfazione in una nota: “Un intervento fortemente voluto durante l’amministrazione Brivio, gestito in particolare dagli assessorati ai Lavori pubblici e all’Urbanistica che hanno intessuto un lungo rapporto di costruzione del percorso con RFI. Un percorso che oggi trova finalmente la sua concretizzazione”.

“Durante i precedenti sopralluoghi con assessori e tecnici del Comune, i dirigenti di RFI – spiega Valsecchi – definirono la stazione di Lecco, ‘un luogo che poteva portare ad un potenziale disagio sociale’. Da quel momento in poi Lecco è entrata nel circuito degli investimenti previsti da RFI. Oggi siamo lieti di prendere atto che la parola data a noi e all’ ex amministratore RFI Flavio Nogara è la stata mantenuta. La stazione di Lecco verrà ammodernata e resa sicuramente un posto più bello e sicuro per turisti, cittadini e pendolari. Ringraziamo RFI per l’attenzione dedicata al grande lavoro di relazione, impostazione e pianificazione progettuale della ristrutturazione di un luogo importante e strategico per la città di Lecco”.