Lavori ma anche mercato e Giro d’Italia donne: le modifiche alla viabilità

Chiusure e divieti, come cambia la viabilità a Lecco nei prossimi giorni

Sabato torna il mercato in centro, mercoledì il Giro d’Italia donne che transiterà sul lago

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana segnalate dal Comune di Lecco, ricordiamo in maniera particolare, due appuntamenti:

Il mercato straordinario in centro a luglio nei giorni di sabato 3, 10 e 31 luglio dalle 5 alle 17, nei quali vengono disposte le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini, tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi ed area adibita a parcheggio, via Nazario Sauro, piazza degli Affari, piazza Garibaldi; divieto di transito veicolare in piazza Mazzini tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi ed area a parcheggio, via Nazario Sauro, piazza degli Affari, piazza Garibaldi, eccetto veicoli operatori mercatali; divieto di transito e sosta veicolare con sospensione pass ZTL tipo B-T-S-contrassegno disabili dalle 7.30 alle 14 in via Roma nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via C. Cattaneo, in via Cavour nel tratto compreso tra via Cairoli e Piazza Garibaldi; divieto di sosta con rimozione forzata in via Cornelio, eccetto veicoli dei titolari di pass ZTL tipo B centro; istituzione di due stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di persone diversamente abili nello stallo riservato alla sosta bus in Lungolario Isonzo altezza intersezione via N. Sauro; sospensione rilevazione accessi ZTL varco di via N. Sauro; direzione obbligatoria diritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione direzione Lungolario Isonzo all’altezza dell’ingresso area a parcheggio di piazza Mazzini; direzione obbligatoria dritto per i veicoli in transito in Lungolario Isonzo, in entrambi i sensi di marcia, in prossimità dell’intersezione con via N. Sauro; installazione di 4 sbarramenti con transenne in corrispondenza degli accessi all’area mercatale. Dovrà essere comunque consentito il transito dei veicoli di soccorso in fase di emergenza;

32° Giro d’Italia donne in data mercoledì 7 luglio dalle 13.30 fino al termine del passaggio dei concorrenti viene istituita la sospensione temporanea della circolazione stradale sulle strade ponte Kennedy, via Leonardo Da Vinci, Lungolario Isonzo, largo Europa, Lunglario Battisti, piazza Stoppani, Lungolario Cadorna, Lungolario IV Novembre, Lungolario Piave.

Segnaliamo inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via Bovara, tratto compreso tra il civico 26 e il civico 32, al fine di permettere lo svolgimento di evento culturale viene istituto divieto di circolazione veicolare dalle 15 alle 22 di venerdì 2, martedì 6, martedì 13, martedì 20 e martedì 27 luglio (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso in fase di emergenza);

via Campanella, su tutto il tratto, per lavori di rinnovo tubazione del gas (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti Gas) dal 5 luglio al 5 agosto 2021 dalle 8.30 alle 18 viene istituito: senso unico alternato disciplinato con movieri; divieto di circolazione veicolare qualora, per il ridotto calibro stradale, la presenza del cantiere non consenta il senso unico alternato di marcia (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale);

via Valsugana e via Cimabue, per occupazione suolo pubblico per intervento di riqualificazione dal 5 al 10 luglio viene istituito: senso unico alternato disciplinato con movieri; divieto di circolazione veicolare qualora, per il ridotto calibro stradale, la presenza del cantiere non consente il senso unico alternato di marcia (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale);

via ai Poggi, per intervento con autogrù sull’elettrodo aereo dal 5 al 8 luglio (impresa Rete Terna Italia) viene istituito: divieto di transito veicolare in via ai Poggi, tratto compreso tra il civico 83/G ed il civico 83/C1, dalle 8.30 alle 17 dei giorni 5 e 6 luglio e sarà garantito il transito pedonale con un passaggio di larghezza non inferiore a 90 cm per tutta la durata dei lavori; divieto di sosta con rimozione forzata h24 in via ai Poggi altezza civici 112/A e 83; senso unico alternato a mezzo impianto semaforico mobile, con regolazione in base all’andamento del cantiere, in via ai Poggi, tratto compreso tra il civico 112/A e l’intersezione con via per Erna, dalle 8.30 del 5 luglio alle ore 17 del 8 luglio e sarà garantito un calibro della carreggiata stradale non inferiore a 2.90m per tutta la durata dei lavori; divieto di transito veicolare in via ai Poggi, tratto compreso tra il civico 114 ed il civico 95/D, regolato da movieri durante le sole fasi di sormonto della sede stradale con elicottero, dalle 8.30 alle 13.30 del 7 luglio e dalle ore 8.30 alle ore 17 del 8 luglio, l’attesa massima sarà di circa 15′, ad eccezione dei mezzi di soccorso e pronto intervento per i quali è prevista la sospensione immediata delle lavorazioni;

via San Francesco, tratto compreso tra via L. da Vinci e via Adda, dalle 8 alle 17 dei giorni 29 giugno e 19 luglio per intervento di collocazione autogrù (impresa Freti Autogrù srl) viene istituito: divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; divieto di transito veicolare, eccetto residenti con ingresso/uscita da via Adda; sospensione senso unico di circolazione ed istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti, con ingresso/uscita da via Adda; transito pedonale consentito lato numeri pari;

via Petrella, proroga di divieto di transito veicolare e di transito pedonale sulla scalinata dal 25 giugno al 30 luglio (impresa Vitali Pietro srl per conto del Comune).