Lavori negli istituti Fiocchi di Lecco e Fumagalli di Casatenovo

Sostituzione vetri e installazione corrimano

Affidati gli interventi per 33.517,25 euro

LECCO – Lo scorso 31 luglio la Provincia di Lecco ha affidato gli interventi di sostituzione vetri e di installazione corrimano negli istituti scolastici Fiocchi di Lecco e Fumagalli di Casatenovo, per un importo complessivo di 33.517,25 euro (oltre Iva).

L’obiettivo del progetto è di attuare le misure necessarie per ridurre e prevenire i rischi per la salute e la sicurezza degli studenti e del personale scolastico all’interno degli istituti.