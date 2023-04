Lavori per il teleriscaldamento: torna a doppio senso il primo tratto di via Belfiore

Terminata la posa delle tubazioni del teleriscaldamento nel primo tratto di via Belfiore

Il tratto tra via Grandi e via Dell’Eremo riapre a doppio senso dalle 10 di questa mattina, martedì

LECCO – Sono terminati ieri, lunedì 3 aprile, i lavori di posa delle tubazioni del teleriscaldamento in corso in via Belfiore, nel tratto compreso tra via Achille Grandi e via Dell’Eremo.

Dalle 10 di questa mattina, martedì, questo tratto sarà pertanto riaperto e percorribile nei due sensi di marcia, dando quindi una boccata di ossigeno al traffico cittadino, penalizzato da questo intervento.

Proseguono invece gli interventi previsti nel secondo tratto di via Belfiore, tra via Achille Grandi e via Risorgimento, ancora percorribile solo a senso unico in direzione ascendente.