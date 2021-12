Lavori sul terzo ponte: ieri viabilità in tilt, oggi un’altra giornata difficile

Nuovi restringimenti oggi, 1° dicembre, lungo la Statale 36 in direzione Lecco

Ultima giornata di lavori di manutenzione a un giunto di dilatazione ammalorato sul ponte Manzoni

LECCO – Un’altra giornata difficile (l’ultima) per i pendolari che hanno dovuto raggiungere la città di Lecco in auto questa mattina, 1° dicembre. A causa dei lavori di manutenzione a un giunto di dilatazione ammalorato sul ponte Manzoni e dei relativi restringimenti di carreggiata in direzione Nord, già dal pomeriggio di ieri (martedì) il traffico è andato completamente in tilt con lunghe code sia lungo la Statale 36, già da Suello/Civate, sia sulla viabilità ordinaria con code da Valmadrera e sul lungolago di Malgrate. Bloccata anche la viabilità tra Ponte Vecchio e Ponte Nuovo.

Anche oggi, 1° dicembre (ultimo giorno di interventi), è previsto un nuovo restringimento di carreggiata (dal km 48,700 al km 49,500 in direzione Lecco) dalle ore 5 alle ore 21. E le conseguenze si sono viste già questa mattina, nell’orario di punta, con ingorghi in entrata a Lecco sia sulla statale 36 che sulla strada che attraversa Valmadrera e Malgrate. E’ probabile che, a partire dal pomeriggio, si possa verificare la stessa situazione di caos che si è verificata ieri.