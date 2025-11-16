Lavori sulla linea e sciopero: domenica difficile per il trasporto ferroviario

Dalle 9 alle 18 di domenica 16 novembre si terrà lo sciopero indetto dall’Orsa

Sempre domenica sono in programma i lavori di potenziamento infrastrutturale della linea Lecco – Colico

LECCO – Sciopero dei treni e modifiche alla circolazione per lavori sulla linea Lecco – Colico. Domenica decisamente difficile sul fronte della mobilità ferroviaria quella odierna, 16 novembre, per via della sovrapposizione di due eventi che metteranno a dura prova la possibilità di erogare in maniera puntuale il servizio, creando inevitabilmente dei disagi.

Dalle 9 alle 18 si terrà infatti lo sciopero indetto dall’Orsa che potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e dei collegamenti aeroportuali e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni.

La mattina viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine corsa prima delle ore 10 e arrivo a destinazione entro le ore 11.

Una modifica che va ad affiancarsi a quella prevista, già da venerdì e fino a domenica, alla circolazione per via dei lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Lecco e Colico.

Di seguito le modifiche.

“R” della relazione Sondrio-Tirano, sono soppressi intera tratta; Trenord ha previsto un servizio autobus per l’intero percorso. Eccezione per il treno “R” 10290 che circola

con nuova numerazione e posticipa l’orario fino a 10 minuti.

con nuova numerazione e posticipa l’orario fino a 10 minuti. “R” della relazione Lecco-Colico, sono soppressi intera tratta; Trenord ha previsto un servizio autobus per l’intero percorso.

“R” della relazione Lecco/Colico-Sondrio, sono soppressi intera tratta; Trenord ha previsto un servizio di bus tra Lecco e Colico. Invece:

∙ da Sondrio a Colico, viaggiano con una nuova numerazione e anticipi d’orario fino a 30 minuti;

∙ da Colico a Sondrio, viaggiano con una nuova numerazione e postici d’orario fino a 30 minuti.

∙ da Sondrio a Colico, viaggiano con una nuova numerazione e anticipi d’orario fino a 30 minuti; ∙ da Colico a Sondrio, viaggiano con una nuova numerazione e postici d’orario fino a 30 minuti. “RE” della relazione Milano-Lecco-Colico-Sondrio-Tirano, viaggiano regolarmente tra Milano e Lecco; tra Colico e Tirano circolano con una nuova numerazione e

anticipi di 30 minuti da Tirano a Colico e postici di 30 minuti da Colico a Tirano. Trenord ha previsto un servizio autobus tra Lecco e Colico.

anticipi di 30 minuti da Tirano a Colico e postici di 30 minuti da Colico a Tirano. Trenord ha previsto un servizio autobus tra Lecco e Colico. “R” 10198 e 10199 della relazione Chiavenna-Milano P.G., sono soppressi intera tratta.

Per info: https://www.trenord.it/linee-e-orari/circolazione/orario-ferroviario/